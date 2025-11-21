21.11.2025 14:05:39

Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite 2,61 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,65 Prozent am Vortag auf 2,61 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es drei Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,03 Prozentpunkten. Dem standen 74 Gewinner mit Kursaufschlägen von bis zu 0,44 Punkten gegenüber. Die Bundesbank kaufte per Saldo Anleihen im Wert von 23,9 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,19 Prozent auf 125,15 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/stk

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit Verlusten -- DAX über 23.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpft derweil mit leichten Abgaben. An der Wall Street ist ein kleines Plus zu sehen. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.

