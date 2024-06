Die Deutsche Bank AG (WKN 514000, ISIN DE0005140008) hat angekündigt, Wert­papiere zu emittieren, die als Instrumente des zusätz­lichen Kern­kapitals (Additional Tier 1 (AT1) – Kapital­instrumente) anerkannt werden.



Die Emission mit einem ersten Kündigungs­termin am 30. Oktober 2029 soll Benchmark-Volumen haben. Sie dient dazu, die Tier 1-Verschul­dungs­quote sowie die AT1 Solvabilitäts­anforderungen der Säulen 1 und 2 der Deutschen Bank zu unterstützen.



Die Wertpapiere werden auf der Grundlage einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2022 emittiert. Die Stückelung der Wertpapiere wird 200.000 Euro betragen. Die Deutsche Bank AG wird alleinige Konsortialführerin bei der Platzierung sein.



Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere der Deutsche Bank AG sind nicht in den USA nach dem Securities Act von 1933 registriert. Sie werden nur gemäß „Regulation S“ des US-Securities Act ausgegeben und dürfen ohne Registrierung nach dem Securities Act bzw. dem Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung in den USA nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden.



www.fixed-income.org

Foto: © pixabay