Der Vorstand der ESPG AG, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESPG AG beschlossen, eine neue unbesicherte Anleihe (ISIN: DE000A351VD7) im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro, mit einer Stückelung (Nenn-betrag) von 1.000,00 Euro und einer Laufzeit von drei Jahren zu begeben (Anleihe 2023/2026). Die Anleihe wird mit 9,50% p.a. verzinst.



Das Angebot für die neue Anleihe 2023/2026 erfolgt im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der ausstehen-den Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBY22) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neue Anleihe 2023/2026 tauschen.



Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000,00 Euro pro Anleger erwerben.



Das öffentliche Umtauschangebot, welches voraussichtlich am 12. Juni 2023 auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Rubrik www.espg.space/investor_relations/ veröffentlicht werden wird, beginnt am 13. Juni 2023 und endet voraussichtlich am 30. Juni 2023, 18:00 Uhr (MESZ) („Umtauschfrist“).



Wie die Anleihe 2018/2023 soll auch die Anleihe 2023/2026 in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.



Bestehende Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/2023 umtauschen wollen, können über ihre Depotbank innerhalb der Umtauschfrist verbindliche Umtauschangebote unter Verwendung des von der Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars abgeben. Umtauschstelle ist die Quirin Privatbank AG, Frankfurt am Main, Deutschland.



www.fixed-income.org

Foto: © ESPG