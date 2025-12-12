Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

Laufzeit 2 Jahre 12.12.2025

Differenzierung der Finanzierungsquellen: Aroundtown begibt Anleihe

Differenzierung der Finanzierungsquellen: Aroundtown begibt Anleihe

Aroundtown diversifiziert seine Finanzierungsquellen weiter durch die Emission einer Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro.

Wie der Luxemburger Immobilienkonzern mitteilte, hat das Papier eine Laufzeit von zwei Jahren und ist mit einem Kupon von 0,8 Prozent plus 3-Monats-Euribor ausgestattet. Das Papier ist erstmals nach einem Jahr kündbar. Mit der Anleihe zielt das Unternehmen, das im MDAX notiert ist, auf Kreditfonds mit kurzer Duration bei niedrigen Fremdkapitalkosten ab.

"Die neue zweijährige Anleihe, die so strukturiert ist, dass eine Refinanzierung nach einem Jahr möglich ist, diversifiziert unseren Finanzierungsmix weiter", hieß es weiter. Diese Kapitalmarkttransaktionen insgesamt deckten, einschließlich der Barmittel und liquiden Mittel, die Fälligkeiten der Schulden der Gruppe für die nächsten zwei Jahre ab. Zudem verschafften sie Aroundtown "genügend Flexibilität, um attraktive Gelegenheiten wahrzunehmen."

DJG/uxd/kla

DOW JONES

