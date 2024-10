Entgegen seinem Ruf verlief der Sep­tember an den globalen Kapital­märkten gut. Der welt­weite Aktien­index, der US-ameri­kanische S&P 500 und der deutsche DAX ent­wickelten sich positiv. Der breite euro­pä­ische Markt (Stoxx 600) und der japa­nische Markt gaben hingegen minimal nach. Inter­national stach aber vor allem der chinesische Markt hervor. Die Börse in Hongkong legte um mehr als 17 Prozent (auf Eurobasis) zu, begünstigt durch die angekündigten Stimu­lierungs­bemühungen der chine­sischen Regierung.



Eine Rezession in den USA oder auch eine Finanzmarktkrise erscheinen unwahrscheinlich. Daher bleiben wir kurz- und mittelfristig insgesamt positiv für die Märkte. Vor allem nach der US-Wahl könnten die Börsen erneut anziehen. Ein Szenario wie Mitte der 90er Jahre, also moderate US-Zinssenkungen bei Ausbleiben einer Rezession, ist weiterhin realistisch. Die Inflationsentwicklung ist rückläufig und weitere Zinssenkungen werden kommen. Allerdings erscheinen uns einige Markterwartungen im Hinblick auf die anstehenden Zinssenkungen als zu optimistisch. In Bezug auf mögliche Zinssenkungen im Jahr 2025 erscheint die strategische Unsicherheit der EZB größer als jene der Fed. Denkbar ist, dass die EZB im Jahr 2025 aufgrund der strukturellen Wachstumsprobleme in der Eurozone mehr machen muss, was in der Folge auch den Euro drücken könnte. Größere US-Dollar-Absicherungen sind damit nicht notwendig.



Chancen, die wir sehen



• Das strukturelle Potenzialwachstum bleibt in den USA vor allem gegenüber Europa höher: Die US-Region offeriert damit mittelfristig weiter die besseren Anlagechancen.

• Chancen sehen wir bei Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodell weitgehend konjunkturunabhängig ist und hohe Margen verspricht. Im Idealfall sollte zusätzlich ein gewisses Kostensenkungspotenzial vorhanden sein.

• Längerfristig gibt es wenig Gründe, warum sich Aktien nicht ähnlich wie in den zurückliegenden zehn Jahren entwickeln sollten.

• Der globale bzw. US-Bankensektor ist strukturell gut aufgestellt.

• Mit Blick auf die „glorreichen Sieben“ und Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz sehen wir aktuell keine überkaufte Situation. Die Marktführer von heute sollten auch die Marktführer morgen sein.

• Anleihen guter Emittenten vor allem im mittleren Laufzeitenbereich sind derzeit eine gute Anlagealternative (TARA).

• Gold ist heute der vom Markt gewählte Vertrauensanker und der konvertibelste aller Realwerte. Der Aufwärtstrend des Goldpreises sollte daher mittelfristig anhalten.



Risiken, die wir beobachten



• Eine Rezession der US-Wirtschaft birgt Risiken, ist derzeit aber nicht unser Basisszenario.

• Die Zinssenkungserwartungen des Marktes erscheinen uns aktuell zu aggressiv.

• Anhaltende strukturelle Wachstumsprobleme in Europa und vor allem in Deutschland könnten belasten.

• In Deutschland gefährden hohe Energiekosten, hohe Löhne, immense Bürokratie und wenig Flexibilität die Wettbewerbsfähigkeit vieler Industriekonzerne. Zudem fehlt es an politischem Verständnis, dass Deutschland vor allem bei den Arbeitskosten gegensteuern muss.

• Global und geopolitisch geht für uns von China weiterhin das größte Risiko aus. Eine Wachstumsschwäche – trotz jüngster Stimulierung – der chinesischen Volkswirtschaft könnte auch die Inflation wieder beflügeln, wenn das Land aufgrund neuer Zölle nicht mehr günstig exportieren kann.



Über DJE

Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe und ist seit 1974 als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit rund 200 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 16,6 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Zudem bietet DJE seit 2017 mit Solidvest eine einzeltitelbasierte Online-Vermögensverwaltung an – als digitale Lösung im Rahmen aktiv gemanagter Depots. Das Online- Konzept basiert auf den breiten Kompetenzen in Vermögensverwaltung und Anlagestrategie von DJE – und ermöglicht ein diversifiziertes Portfolio nach individuellem Rendite-Risiko-Profil mit persönlichen Themenschwerpunkten im Aktienbereich. Vorstandsvorsitzender ist Dr. Jens Ehrhardt, sein Stellvertreter Dr. Jan Ehrhardt. Kern des Anlageprozesses und aller Investmententscheidungen ist die FMM-Methode (fundamental, monetär, markttechnisch), welche auf dem hauseigenen, unabhängigen Research basiert. DJE folgt bei der Wertpapierauswahl Nachhaltigkeitskriterien, berücksichtigt ausgewählte nachhaltige Entwicklungsziele, vermeidet oder verringert nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen. DJE hat den Anspruch, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten.



Die Autoren: Das Strategie-Team von DJE beobachtet und bewertet die Märkte laufend anhand der hauseigenen FMM-Methode nach fundamentalen, monetären und markttechnischen Kriterien.

