Der fran­zö­sische Energie­konzern EDF hat erfolgreich einen Green Bond mit 3 Tranchen mit einem Nominal­betrag von insgesamt 3 Mrd. Euro begeben. Die Tranchen im Detail:



▪ 1 Mrd. Euro, Laufzeit 7 Jahre, Kupon 4,125%

▪ 750 Mio. Euro, Laufzeit 12 Jahren, Kupon 4,375%

▪ 1,250 Mrd. Euro, Laufzeit 20 Jahre, Kupon 4,750%



Der Nettoerlös der Anleihen wird zur Finanzierung und / oder Finanzierung von Investitionen verwendet, wie sie im Grünen Finanzierungsrahmen der EDF definiert sind und mit der europäischen Taxonomie übereinstimmen, wie folgt:



▪ Die Tranche mit 7-jähriger Laufzeit für die Verlängerung der Lebensdauer der bestehenden französischen Kernreaktoren,

▪ die Tranche mit 12-jähriger Laufzeit für Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien und Wasserkraft,

▪ die Tranche mit 20-jähriger Laufzeit für Investitionen in die Stromverteilung, insbesondere zur Anpassung des Netzes an die Erfordernisse der Energiewende.



Diese Transaktion ermöglicht es EDF, die Strategie und Ziele zu finanzieren, bis 2050 zur Kohlenstoffneutralität beizutragen.



Die Abrechnung und Lieferung erfolgt am 17. Juni 2024, dem Tag, an dem die Anleihe zum Handel auf dem geregelten Markt der Euronext Paris zugelassen wird.



Erwartet werden die folgenden Ratings: BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody's / Fitch).



