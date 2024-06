Der norwegische Energie­versorger Eidsiva Energi AS, Hamar, hat einen Green Bond im Volumen von 1,4 Mrd. NOK (123,8 Mio. Euro) emittiert. Die Transaktion umfasste zwei Tranchen: Eine 4-jährige Anleihe mit variabler Verzinsung (FRN) mit einem Volumen von 400 Mio. NOK. Der Kupon beträgt 3M N +68 bp. Und eine 9-jährige Tranche mit einem Volumen von 1 Mrd. NOK und einem festen Kupon von 4,556% p.a. Anwendbar ist norwegisches Recht, das Listing erfolgt an der Börse Oslo. Die Eidsiva Energi AS wird von Scope Ratings mit A- (stabil) gerated. Die Transaktion wurde von DNB Markets und SpareBank 1 Markets als Joint Lead Managers begleitet.



Eidsiva Energi ist die größte Energie­versorger Norwegens mit bedeutenden Beteiligungen im Bereich Wasserkraft durch seine 43,5%ige Beteiligung an Hafslund Eco Vannkraft. Eidsiva ist auch der drittgrößte Fernwärmeproduzent Norwegens.



Das Unternehmen ist im Besitz von Hafslund (50%), Innlandet Energi Holding (49,4%) und Åmot Kommune (0,6%).Eidsiva hat etwa 1.300 Mitarbeiter. Eidsivas Green Bond Framework wurde von Cicero mit dunkelgrün, der höchstmöglichen Bewertung, eingestuft.



