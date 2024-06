Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt, ohne jedoch konkrete Aussagen für die Zeit über Juni hinaus zu machen.



Zwar hat die EZB ihre Flughöhe etwas reduziert, doch werden letztlich die Daten in den kommenden Monaten darüber entscheiden, wie schnell sie weitere Lockerungen vornehmen wird.



Angesichts der für die Entscheidungsfindung der EZB relevanten Faktoren gehen wir davon aus, dass sie die Zinssätze auf den Projektionssitzungen weiter senken wird. Der September bietet die nächste Gelegenheit, den Desinflationsprozess ganzheitlich neu zu bewerten.



Im Gegensatz zum Jahresbeginn scheinen die Marktpreise vernünftig zu sein und im Großen und Ganzen mit unserer seit langem vertretenen Prognose von drei Zinssenkungen in diesem Jahr übereinzustimmen. Wir rechnen mit weiteren Senkungen in den Monaten September und Dezember.



Die Risiken dürften darin liegen, dass weniger Zinssenkungen erfolgen könnten. Als Gründe dafür wären die stabile Dienstleistungsinflation, der robuste Arbeitsmarkt, die lockeren Finanzbedingungen und das Risikomanagement der EZB zu nennen.



www.fixed-income.org

Foto: Konstantin Veit © PIMCO