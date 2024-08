Zwar werden Basis­effekte die Inflation in den USA in den kom­menden Monaten ver­mutlich über dem 2%-Ziel der Fed halten, jedoch haben Powell und andere erklärt, dass dies sie nicht von einer Zins­senkung abhalten werde. Außerdem hat Powell signalisiert, dass die Fed wohl zu langsam handeln würde, wenn sie auf das Erreichen des 2 %-Ziel für die jährliche Inflation warten würde. In dieser Hinsicht hat sich ihre Aufmerk­samkeit auf den sich ent­spannenden Arbeits­markt verlagert, da sich die konjunktur­bedingten Neu­ein­stellungen in den letzten Monaten verlangsamt haben.



Solange sich die Inflationsdaten stabil verhalten, erwarten wir daher, dass die Fed bereits im September eine Zinssenkung einleiten könnte, und sie dies bereits auf der Sitzung in dieser Woche ankündigen wird. Danach halten wir eine weitere Zinssenkung auf der Dezember-Sitzung für möglich, vielleicht sogar bereits im November. Anders ausgedrückt: Zusammengefasst sind wir der Meinung, dass die letzten drei Sitzungen des Jahres (September, November und Dezember) alle im Spiel sind. Kann die Fed keine Zinssenkung in diesem Jahr vornehmen, könnte sie diese in das Jahr 2025 hinausschieben. In unserem modalen Szenario erwarten wir eine Gesamtsenkung der Zinsen um etwa 150 Basispunkte bis Ende 2025.



Foto: Tom Porcelli © PGIM Fixed Income