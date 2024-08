Wir erwarten, dass der Fed-Ausschuss die Weichen für eine Zins­senkung im September stellen wird. Daher gehen wir davon aus, dass die offizielle Stellung­nahme des Aus­schusses einige gering­fügige Änderungen enthalten wird, die zeigen, dass die wichtigsten Inflations­indi­katoren nun nahe am Ziel liegen und dass der Arbeits­markt begonnen hat sich zu entspannen. Die Zentralbank könnte eine plötzliche Verschlechterung des Arbeitsmarktes befürchten, so dass die meisten Mitglieder es vorziehen werden, bald zu handeln, um eine sanfte Landung der Wirtschaft zu gewährleisten. Der Vorsitzende Powell könnte das Jackson-Hole-Symposium im nächsten Monat dazu nutzen, die Erwartungen bezüglich des Zeitpunkts des Zinssenkungszyklus festzulegen.



Da Zinssenkungen immer wahrscheinlicher werden, sehen wir das Potenzial, dass die Kurve durch sinkende Zinsen am vorderen Ende wieder steigt. Seit Beginn des Zinserhöhungszyklus im Jahr 2022 haben Bargeldanlagen den Anlegern überzeugende Renditen beschert. Wir gehen jedoch davon aus, dass Cash-Anleger bei sinkenden Zinssätzen vermehrt in Richtung des vorderen Endes der Kurve schauen werden, um höhere Renditen für längere Zeit zu sichern und die Wiederanlagerisiken zu verringern. Festverzinsliche Anlagen erscheinen uns daher in dieser Phase des Zyklus besonders attraktiv. Die überzeugendsten Anlagechancen bieten sich vor dem Beginn von Zinssenkungen.



www.fixed-income.org

Foto: Brendan Murphy © Insight Investment