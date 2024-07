Während die länders­pezifische Politik in Frankreich mit dem Potenzial für eine "gemäßigtere" Rechte weitergehen wird, erinnern die jüngsten Ereignisse erneut daran, wie schnell und unerwartet die Sorge um die Schulden­tragfähigkeit wieder auftauchen kann (z. B. die Haus­haltskrise in Groß­britannien im Jahr 2022). Unabhängig von der politischen Partei zieht sich die allgemeine Akzeptanz der anhaltenden fiskalischen Stimulierung - sowie die damit verbundenen, anhaltenden Bedenken und eine verstärkte Betonung der länderspezifischen Forschung zu Themen von Einwanderung bis Geldpolitik - wie ein roter Faden durch den jüngsten politischen Zyklus.



Obwohl die erste Runde der französischen Parlamentswahlen die Erwartungen weitgehend erfüllte, könnte in der zweiten Runde eine wachsende Zahl von Blöcken - außer der rechtsextremen Rassemblement National (RN) - das Rennen verlassen und andere nicht RN Parteien unterstützen. Nach den Ergebnissen der ersten Runde wird es für die RN schwierig sein, in der zweiten Runde am 7. Juli eine absolute Mehrheit zu erreichen, und eine linke Mehrheit (NFP) ist so gut wie ausgeschlossen.



Die auf Euro lautenden Spreads haben sich wieder eingeengt nach den Ergebnissen in Frankreich und der Erkenntnis, dass das nicht genutzte, aber zu erwartende Transmissionsschutzinstrument der EZB ein weiteres Instrument ist, das eingesetzt werden kann, um die länderspezifische Ausweitung der Spreads, z. B. gegenüber Bundesanleihen, zu begrenzen.



Foto: Guillermo Felices © PGIM Fixed Income