Der monatlich aus­schüt­tende offene Renten­fonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) der Hee­mann Ver­mögens­ver­wal­tung AG feierte im Juli sein fünf­jähriges Jubi­läum und schüttet zum 60. Mal in Folge Zinserträge an seine Anleger aus.



17,59 Euro Aus­schüt­tungen seit Fondsauflage



Seit Fondsstart 2019 wurden Aus­schüt­tungen in Höhe von ins­gesamt 17,59 Euro je Fonds­anteil an die Anleger vor­genommen. Diese setzen sich aus 60 monatlichen Basis-Aus­schüttungen von je 0,25 Euro und fünf jährlich steigenden Sonder-Ausschüttungen zusammen. Zuletzt wurde im April 2024 für das Geschäftsjahr 2023 eine Sonderausschüttung in Rekordhöhe von 0,60 Euro je Fondsanteil gezahlt.



Die per Juli 2024 erwirtschafteten Erträge liegen erneut deutlich über den Basis-Ausschüttungen und über Vorjahr. Für die nächste Sonder-Ausschüttung im April 2025 erwartet das Fondsmanagement zum fünften Mal in Folge eine Steigerung.



Wertentwicklung von +11,65% in 2023 und 6,63% seit Jahresanfang



Nachdem im letzten Jahr die Wertentwicklung +11,65% betrug, wurden seit Jahresanfang weitere +6,63% erwirtschaftet. Mit einer aktuellen Portfoliorendite von ca. 6,5% p.a. ist auch die Grundlage für zukünftige attraktive Wertsteigerungen gelegt.



Gerhard Mayer: „Mein Kollege Norbert Schmidt hat immer wieder unseren Anspruch formuliert, mit dem FU Fonds – Bonds Monthly Income einen echten Zinsaristokraten zu schaffen. Mit unserem bisherigen Track Record an monatlichen Ausschüttungen, jährlich steigenden Sonderausschüttungen und der Outperformance auch über Krisenphasen hinweg haben wir einen echten Meilenstein geknackt. Mit dem bestehenden Portfolio haben wir auch die Grundlage gelegt, um diesen Track Record nahtlos fortzuschreiben.“



Bestnoten bei Morningstar®, FWW und MMD-Ranking



Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Zum wiederholten Mal gab es von FWW 5 von 5 möglichen FWW FundStars®; hier wird laufend die Managementleistung der Fondsmanager beurteilt. Beim MMD-Ranking wird der Fonds ebenfalls mit 5 von 5 Sternen bewertet.



Fondsvolumen kontinuierlich auf über 64 Mio. Euro gesteigert



Der Fonds weist seit Auflage nahezu kontinuierliche Zuflüsse auf –auch in der Hochphase der Corona-Krise, zu Beginn des Ukraine-Krieges und unabhängig vom jeweiligen Zinsumfeld, da Hochzins-Anleihen deutlich weniger sensitiv auf Zinsänderungen reagieren als z.B. Staatsanleihen oder Investmentgrade-Anleihen.



Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.



Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender 2024 finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income



Über die Heemann Vermögensverwaltung AG

Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung AG als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.



Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als „Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet



Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch – 3 und 5 Jahre" bewertet.



www.fixed-income.org

Foto: Norbert Schmidt und Gerhard Mayer © Heemann Vermögensverwaltung