Das Wort Megatrend wird heut­zutage unange­messen häufig verwendet, um einem Trend den ent­sprechenden Nach­druck zu verleihen. Es gibt aber auch Fälle, bei denen die Umschrei­bung Mega­trend passt und keine Über­treibung darstellt. Beim nach­haltigen Investieren identifizieren wir aktuell fünf Mega­trends, die aus unserer Sicht enorme Bedeutung haben, da sie langfristige Begleiter der gesellschaftlichen Entwicklungen sind und infolgedessen Investmentchancen bieten. Namentlich sind die Oberbegriffe für die fünf nachhaltigen Megatrends Climate, Circular Economy, Water, Healthy/Longevity und Digital Economy. Climate ist definitiv das medial präsenteste Thema. Auch für uns gehört Klimaschutz zu einer der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben. Der Ausbau erneuerbarer Energien und die Erhöhung von Energieeffizienz-Maßnahmen, unter anderem bei Gebäuden, fallen beispielsweise darunter. Folgerichtig ist die CO2e-Intensität aller unserer aktiv verwalteten Sustainable-Fonds im Einklang mit dem 1,5-Grad-Klimaziel von Paris.



Zur Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) zählen insbesondere die Bereiche Ressourceneffizienz und Recycling. Da die Energiewende nicht ohne den Abbau von Ressourcen möglich ist, stehen effizienter Abbau und effiziente Verwendung an oberster Stelle. Generell sind diese Faktoren ebenso wie die Zunahme an Recyclingmöglichkeiten aus Nachhaltigkeitssicht unabdingbar sowie zukunftsgerichtet. Wasser beinhaltet vielfältige Themenbereiche wie Schutz, Verteilung oder erneut Effizienz. Die weltweit zunehmende Nachfrage nach Frischwasser trifft auf ein global limitiertes verfügbares Frischwasservorkommen (Oberflächen- und Grundwasser). In der Folge droht die so genannte Wasserlücke immer größer zu werden. Die Schließung der Wasserlücke ist daher eine elementar wichtige Aufgabe für Politik und Gesellschaft. Und sie bietet, insbesondere auch aus Sicht von Anlegerinnen und Anleger mit dem Fokus auf nachhaltige Entwicklungen, attraktive Investitionsmöglichkeiten.



Healthy/Longevity ist ein sehr wichtiger Themenblock. Die Gesundheitsversorgung, insbesondere auch für die ärmeren Bevölkerungsschichten, ist ein sehr wichtiger Themenbereich. Dazu zählen auch die enormen Fortschritte bei Behandlungsmethoden und Medikamenten – wie jüngst bei Adipositas. Auch Dienstleistungen für ältere Menschen, gerade angesichts des zunehmenden Lebensalters und der steigenden Überalterung der Bevölkerungen in westlichen Industriestaaten, zählen aus Nachhaltigkeitssicht zu den Aufgaben, deren Stellenwert wachsen wird. Und der fünfte Megatrend, Digital Economy, betrifft die Digitalisierung unserer Welt. Die digitale Vernetzung nimmt zu und erleichtert das tägliche Leben. Allein das Beispiel ‚Handy‘ mit seinen gewachsenen Funktionen unterstreicht diesen Langfristtrend. Und KI, Künstliche Intelligenz, ist sowieso in aller Munde und dürfte positive Entwicklungen nehmen. Aber auch Cyber Security sei hier genannt, denn die digitale Kriminalität nimmt analog den Fortschritten zu und Sicherheitsfunktionen gewinnen stark an Bedeutung.



Diese fünf nachhaltigen Megatrends haben wir explizit im Visier, um Investierenden eine Partizipation an den sich bietenden Anlagechancen zu partizipieren. Dabei konzentrieren wir uns auf ESG- und SDG (Sustainable Development Goals)-Leader. SDG-Leader sind für uns Unternehmen, deren Produkte/Dienstleistungen einen positiven Lösungsbeitrag zu Nachhaltigkeitsproblemen leisten. Und zu den ESG-Leadern gehören Unternehmen, die bei der Herstellung von Produkten/ Dienstleistungen überdurchschnittlich sind gemäß Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, aber deren Produkt nicht zwingend einen positiven Lösungsbeitrag leisten. Mit dieser Mischung stellen wir nachhaltige Aktien-Portfolios zusammen, die eine hohe Unternehmens-Qualität und relevante Zukunftsthemen verbinden.



Foto: Karsten Marzinzik © Swisscanto