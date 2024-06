Die Gaming Inno­vation Group Plc, eine 100%ige Tochter­gesell­schaft der Gaming Innovation Group Inc. (GiG), hat besicherte variabel verzinste Anleihen ISIN NO001302401, WKN A3LQ87 (EUR-Tranche) und ISIN NO0013095687, WKN A3LSHF (SEK-Tranche) um 15 Mio. Euro auf insgesamt 90 Mio. Euro aufgestockt..



Die Erlöse aus der geplanten Anleiheemission werden zur Finanzierung der Übernahme von CasinoMeister.



Die Transaktion wurde von Anlegern in den nordischen Ländern, Kontinentaleuropa und den USA sehr positiv aufgenommen. Sowohl bestehende als auch neue Anleger beteiligten sich an der Platzierung, was zu einer deutlichen Überzeichnung und einem anschließenden Emissionspreis von 103,75% des Nennwerts führte. ABG Sundal Collier und Pareto Securities agierten als Joint Manager und Bookrunner bei der Anleiheemission.



Die Anleihen werden variabel verzinste (Floater) und haben eine Laufzeit bis 18.12.2026. Die EUR Tranche (ISIN NO001302401, WKN A3LQ87) hat aktuell einen Kupon von 11,178% p.a., die SEK-Tranche (ISIN NO0013095687, WKN A3LSHF) wird aktuell mit 11,263% p.a. verzinst.



Gaming Innovation Group ist ein führendes iGaming-Technologieunternehmen, das Lösungen, Produkte und Dienstleistungen für iGaming-Betreiber anbietet. Die Gaming Innovation Group ist an der London Stock Exchange börsennotiert (Ticker-Symbol GIGO, ISIN US36467X2062, WKN A2PA3E). GIG bietet über verschiedene Websites, zu denen Guts.com, Rizk.com, Betspin.com, Superlenny.com, Thrills.com und Kaboo.com gehören, Casino, Sportwetten und Poker-Dienste an.



