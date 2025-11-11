Sika Aktie

WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979

11.11.2025 18:04:38

GNW-News: SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH ANLEIHE ÜBER CHF 600 MILLIONEN

^SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH ANLEIHE ÜBER CHF 600 MILLIONEN

Sika hat heute erfolgreich eine Anleihe im Totalbetrag von CHF 600 Millionen in

drei Tranchen platziert. Die Liberierung der drei Tranchen erfolgt am 28.

November 2025. Die Emission erfolgt unter der Federführung von BNP Paribas, UBS

und der Zürcher Kantonalbank. Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange

kotiert.

* Eine CHF 100 Millionen Anleihe November 2025 - August 2027 (1 Ÿ Jahre) mit

einer fixen Verzinsung von 0.450% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.003%

begeben, was einer Rendite von 0.4481% entspricht.

* Eine CHF 250 Millionen Anleihe November 2025 - November 2030 (5 Jahre) mit

einer fixen Verzinsung von 0.850% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.220%

begeben, was einer Rendite von 0.8050% entspricht.

* Eine CHF 250 Millionen Anleihe November 2025 - November 2034 (9 Jahre) mit

einer fixen Verzinsung von 1.200% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.361%

begeben, was einer Rendite von 1.1575% entspricht.

Die drei Tranchen komplementieren das Fälligkeitsprofil der Anleihe und

reduzieren gleichzeitig die konzernweiten Zinskosten. Der Nettoerlös der

Transaktion wird für allgemeine Unternehmenszwecke inklusive der Refinanzierung

von bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten verwendet.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr

2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/43942d40-

7cd7-4507-96d0-5a59099ab07d)

Â°

