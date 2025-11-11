Sika Aktie
WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979
|
11.11.2025 18:04:38
GNW-News: SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH ANLEIHE ÜBER CHF 600 MILLIONEN
^SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH ANLEIHE ÜBER CHF 600 MILLIONEN
Sika hat heute erfolgreich eine Anleihe im Totalbetrag von CHF 600 Millionen in
drei Tranchen platziert. Die Liberierung der drei Tranchen erfolgt am 28.
November 2025. Die Emission erfolgt unter der Federführung von BNP Paribas, UBS
und der Zürcher Kantonalbank. Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange
kotiert.
* Eine CHF 100 Millionen Anleihe November 2025 - August 2027 (1 Ÿ Jahre) mit
einer fixen Verzinsung von 0.450% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.003%
begeben, was einer Rendite von 0.4481% entspricht.
* Eine CHF 250 Millionen Anleihe November 2025 - November 2030 (5 Jahre) mit
einer fixen Verzinsung von 0.850% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.220%
begeben, was einer Rendite von 0.8050% entspricht.
* Eine CHF 250 Millionen Anleihe November 2025 - November 2034 (9 Jahre) mit
einer fixen Verzinsung von 1.200% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.361%
begeben, was einer Rendite von 1.1575% entspricht.
Die drei Tranchen komplementieren das Fälligkeitsprofil der Anleihe und
reduzieren gleichzeitig die konzernweiten Zinskosten. Der Nettoerlös der
Transaktion wird für allgemeine Unternehmenszwecke inklusive der Refinanzierung
von bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten verwendet.
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr
2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/43942d40-
7cd7-4507-96d0-5a59099ab07d)
Â°
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.