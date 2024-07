Die Grand City Properties S.A. (GCP) hat eine Benchmark-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro emittiert. Mit dieser ersten Emission seit über drei Jahren bestätigt GCP den Zugang des Unternehmens zu den Kapitalmärkten. Die Emission folgt auf die erfolgreiche Umtausch- und Tender­transaktion einer Nachrang­anleihe mit unendlicher Laufzeit im April 2024.



Die neue Anleihe der Serie Y 2030 mit einem Volumen von 500 Mio. Euro wird mit 4,375% verzinst und hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren. Die Anleihe wird voraussichtlich von S&P mit BBB+ bewertet. Die Emission war einem Orderbuchvolumen von über 3,5 Mrd. Euro deutlich überzeichnet, und stieß auf eine sehr starke Nachfrage seitens erstklassiger Investoren.



Der Emissionserlös ist für die Rückzahlung kurzfristiger Verbindlichkeiten bestimmt. Die Emission wird daher in Verbindung mit einem Schulden­management durchgeführt, das am 1. Juli begonnen hat und voraussichtlich am 8. Juli ausläuft. Im Rahmen des Schulden­managements sollen Anleihen mit kurzfristigen Fälligkeiten im Wert von über 1,4 Mrd. Euro im Rahmen eines Tenderverfahrens erworben werden. Ziel der Transaktion ist es, das Fälligkeitsprofil der Anleihen zu verlängern, das Refinanzierungsrisiko zu verringern und die Bilanz von GCP zu stärken.



Foto: © Grand City Properties