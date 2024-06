Helvetia hat erfolg­reich eine Anleihe in der Höhe von 230 Mio. CHF am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Mittel verwendet Helvetia für allgemeine Unter­nehmens­zwecke.



Die Helvetia Schwei­zerische Ver­sicher­ungs­gesell­schaft AG in St.Gallen hat erfolgreich eine unbe­sicherte, durch die Helvetia Holding AG garantierte Senior Anleihe in Höhe von 230 Mio. CHF platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2034 und einen jährlichen Kupon von 1,95%. Die Transaktion richtete sich an Investoren im Schweizer Kapitalmarkt.



Die Mittel aus der Emission der Anleihe verwendet Helvetia für allgemeine Unternehmens­zwecke, einschließlich der allfälligen zukünftigen Refinanzierung ausstehender Instrumente.



Die Transaktion wurde von BNP Paribas, UBS und ZKB als Joint Lead Managers unter Mitwirkung von Nordea als Co-Manager begleitet.



Helvetia Versicherungen mit Sitz in St.Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen Versicherungsgruppe mit über 13 800 Mitarbeitenden und mehr als 7.2 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt.



In der Schweiz ist Helvetia die führende Schweizer Allbranchen­versicherung. In Deutschland, Italien, Österreich und Spanien verfügt das Unternehmen über fest verankerte Marktpositionen für überdurch­schnittliches Wachstum. Im Segment Specialty Markets bietet Helvetia weltweite maßgeschneiderte Spezial- und Rückversicherungsdeckungen an. Bei einem Geschäftsvolumen von 11,3 Mrd. CHF erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2023 Underlying Earnings von 372,5 Mio. CHF und ein IFRS-Periodenergebnis von 301,3 Mio. CHF. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.



