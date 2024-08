• Die meisten High Yield-Unter­nehmen sind gut positioniert, um eine Kon­junktur­ab­schwä­chung zu über­stehen. Der Markt ist jedoch zwei­geteilt, und Unter­nehmen mit geringerer Qualität sehen sich ange­sichts des höheren Zins­niveaus weiter­hin zuneh­mendem Druck ausgesetzt



• Die Bewertungen sind unein­heitlich: Enge Spreads stehen erhöhten Gesamt­renditen und attraktiven Carrys gegenüber, so dass wir für 2024 mit einer moderaten Spread-Ausweitung und kuponähnlichen Renditen rechnen.



• Hochverzinsliche Anleihen bieten ein attraktives Carry-Potenzial, und es lassen sich einige attraktive Titel finden



Die Aussichten für Hochzinsanleihen sind ein zweigeteiltes Bild. Oberflächlich betrachtet, scheint alles in Ordnung zu sein. Die Spreads bewegen sich weiterhin auf einem historisch engen Niveau, und viele Unternehmen entwickeln sich besser als erwartet. Der Markt bietet ein attraktives Carry-Potenzial, und es lassen sich einige attraktive Titel finden. Die Spreads bieten jedoch nur wenig Spielraum für eine deutliche Verengung, und bei den Krediten mit geringerer Qualität zeichnen sich spezielle Risiken ab. All dies veranlasst uns zu einer verhalten optimistischen Einschätzung gegenüber dem Markt für Hochzinsanleihen mit der Erwartung von Carry-ähnlichen Renditen im Jahr 2024.



Gegenwind für schwächere Unternehmen



Die Fundamentaldaten der meisten Hochzinsunternehmen stehen weiterhin auf einer soliden Grundlage. Viele Unternehmen entwickeln sich gut, die Erträge sind relativ stabil und die Ausfälle bleiben moderat. Die Kreditkennzahlen zeigen zwar Anzeichen einer Verschlechterung, da der Verschuldungsgrad zunimmt und die Zinsdeckungsquoten sinken, doch sind sie nicht mehr ganz so robust. Die meisten Unternehmen sind nach wie vor gut kapitalisiert und die Bilanzen befinden sich in einer guten Position. Obwohl die Fälligkeitsgrenze auf dem Hochzinsmarkt immer ein Faktor ist, haben viele Emittenten die anstehenden Fälligkeiten sorgfältig refinanziert und das kurzfristige Ausfallrisiko minimiert. Unter der Annahme, dass sich die Verlangsamung des Wachstums nicht rasch beschleunigt und die Unternehmensgewinne erheblich beeinträchtigt, sind die meisten High Yield-Unternehmen unseres Erachtens gut positioniert, um eine allmähliche Verlangsamung zu bewältigen.



Obwohl die Fundamentaldaten insgesamt in guter Verfassung sind, gehen wir davon aus, dass die sich abschwächende Konjunktur und die anhaltenden Auswirkungen der hohen Zinsen schwächeren Unternehmen weiterhin Gegenwind bescheren werden. Die Kluft zwischen den Leistungsstarken und den Leistungsschwachen hat zugenommen. Die höheren Finanzierungskosten für alle hochverzinslichen Unternehmen, insbesondere aber für Unternehmen mit niedrigerem Rating, werden wahrscheinlich die Bilanzen unter Druck setzen, von denen sich einige als nicht tragfähig erweisen könnten. Wir gehen davon aus, dass die Zahlungsausfälle von Unternehmen in Form von echten Konkursen relativ gering bleiben werden, aber die Aktivitäten an der Börse für notleidende Unternehmen werden wahrscheinlich anhalten, da die Unternehmen nach Optionen suchen, um anstehende Fälligkeiten zu bewältigen. Da die speziellen Kreditrisiken nach wie vor hoch sind und die Streuung zunimmt, sind wir weiterhin der Ansicht, dass dieses Umfeld eine "Up-in-Quality"-Positionierung und eine starke Konzentration auf eine Bottom-up-Auswahl begünstigt.



Bewertungsproblem



Das Bewertungsproblem bleibt bestehen. Enge Spreads stehen erhöhten Gesamtrenditen und steigenden Kuponsätzen gegenüber. Die relativ soliden Unternehmensergebnisse in Verbindung mit dem potenziellen Rückenwind durch bevorstehende Zinssenkungen haben zu einer unerbittlich starken technischen Entwicklung geführt, die die Nachfrage angeheizt und die Bewertungen von Risikoanlagen in die Höhe getrieben hat.



Obwohl es möglich ist, dass die Spreads angesichts der günstigen technischen Daten auf einem engen Niveau verharren, ist es selten, dass die Spreads lange auf einem derartigen Niveau bleiben. Daher sind wir der Meinung, dass die Spreads wahrscheinlich für Volatilitätsschübe anfällig sein werden, insbesondere wenn das Vertrauen in eine sanfte Landung zu schwinden beginnt. Dies kann interessante Möglichkeiten für aktive Manager bieten.



Gute Gesamtrendite



Trotz der engen Spreads gefällt uns die Gesamtrendite in der Anlageklasse der Hochzinsanleihen weiterhin gut. Für langfristige Anleger ist die Anfangsrendite in der Regel eine gute Schätzung der zukünftigen Fünfjahresrenditen in verschiedenen Umfeldern. Bei einer Anfangsrendite von rund 8% könnten Hochzinsanleihen in den nächsten fünf Jahren eine recht attraktive Gesamtrendite bieten.



Während die höheren Zinsen den Unternehmen Gegenwind bescheren, profitieren die Anleger von den steigenden Kuponsätzen. Da die Erträge langfristig den Großteil der Gesamtrendite von Hochzinsanleihen ausmachen, sind Hochzinsanleihen unserer Meinung nach einen genaueren Blick wert, da sie ein hohes Ertrags- und Carry-Potenzial bieten. Obwohl sich die Spreads geringfügig ausweiten könnten, glauben wir, dass Hochzinsanleihen im Jahr 2024 stabile Carry- und kuponähnliche Erträge liefern könnten.



Foto: Thomas Hanson © Aegon Asset Management