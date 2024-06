Die Transaktion, für die die erforder­lichen Genehmi­gungen der Banken- und Wett­bewerbs­behörden vorliegen, wird es ermöglichen, die Teams von Degroof Petercam mit denen von Indosuez Wealth Management zu vereinen, um einen euro­päischen Marktführer im Bereich Wealth Management zu schaffen. Sie stärkt die Präsenz von Crédit Agricole in Belgien und wird zu erheblichen Synergien mit seinen verschiedenen Geschäfts­bereichen führen.



Dieser Zusammenschluss ist eine der bedeutendsten Transaktionen in diesem Sektor in Europa in den letzten 10 Jahren. Indosuez Wealth Management, das seit mehr als 150 Jahren im Dienst seiner Kunden steht, ist nun in 16 Märkten vertreten, hauptsächlich in Europa, aber auch im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Mit einem Kundenvermögen von rund 200 Milliarden Euro, einem Nettobankergebnis von etwa 1,6 Milliarden Euro und 4 500 Mitarbeitern wird die neue Gruppe ein führendes europäisches Unternehmen im Wealth Management bilden.



Für vermögende Kunden und Familien, Unternehmer und professionelle Anleger: ein verbessertes Leistungs- und ein kontinuierliches Dienstleistungsangebot



Die Kunden von Indosuez Wealth Management werden von einem verbesserten Leistungsangebot profitieren, das auf dem komplementären Know-how der beiden Häuser beruht:



• Degroof Petercams Beratungsdienstleistungen für Unternehmer, Investmentberatung und Fondsangebote insbesondere im Bereich ESG sowie seine Kompetenzen bei Fondsdienstleistungen;



• Das umfassende Serviceangebot von Indosuez Wealth Management, insbesondere bei strukturierten Produkten, Private Equity und Immobilien, sowie der Zugang zu seinen Finanzierungskapazitäten und seinem internationalen Netzwerk.



Leistungsangebot und Service-Bandbreite umfassen Beratung, Finanzierung, Anlagelösungen, Fondsdienstleistungen, Technologie und Banklösungen sowie der Zugang zum internationalen Netzwerk, zur Expertise und zu den Finanzierungsmöglichkeiten der Crédit Agricole-Gruppe. Das erweiterte ESG-Angebot ermöglicht es den Kunden, ihre wachsende Nachfrage über alle Anlageklassen, Verwaltungsansätze (Beratung, diskretionär) und Finanzierungen hinweg zu erfüllen.



Teams im täglichen Einsatz für unsere Kunden und die Gesellschaft



4.500 Mitarbeiter stehen nun für die kundenorientierten, humanitären und sozialen Projekte der Gruppe. Dieser Zusammenschluss bietet jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter neue Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten innerhalb der Crédit Agricole-Gruppe, der zehntgrößten Bank der Welt, die über ein breites Spektrum an Kompetenzen verfügt und in mehr als 46 Ländern weltweit vertreten ist.



Jacques Prost, Chief Executive Officer der Indosuez Group:

‚Ich freue mich, die Teams und das umfangreiche Know-how von Degroof Petercam in unserer Gruppe begrüßen zu dürfen. Diese Übernahme ist ein transformatives und spannendes Projekt, das uns in eine neue Dimension führt und einen europäischen Marktführer im Wealth Management schafft. Sie bereichert unser Leistungsangebot um eines der umfassendsten Angebote auf dem Markt für alle unsere vermögenden Privatkunden und Familien, Unternehmer und professionellen Anleger. Sie wird zudem zu erheblichen Synergien mit den anderen Geschäftsbereichen der Crédit Agricole-Gruppe führen. Dieser Zusammenschluss, der nun Wirklichkeit geworden ist, wird alle unsere Teams in allen Regionen mobilisieren, um unsere Kräfte zu bündeln, diese neue Einheit zu formen und ein neues Kapitel in unserer gemeinsamen Geschichte zu schreiben.‘



Hugo Lasat, Chief Executive Officer von Degroof Petercam:

‚Die sich ergänzenden Kompetenzen der beiden Unternehmen in Verbindung mit dem starken Netzwerk und den finanziellen Möglichkeiten von Indosuez Wealth Management werden es uns ermöglichen, unsere Kunden noch besser zu unterstützen. Indosuez wird auf die Stärken und Teams von Degroof Petercam und DPAM zurückgreifen. Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir mit der Unterstützung unserer Altaktionäre und dank des Engagements unserer Teams, denen ich an dieser Stelle danken möchte, erzielt haben. Dieser Zusammenschluss eröffnet große Perspektiven und Chancen für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen.‘



Christian Cigrang, Vorsitzender des Aufsichtsrats von CLdN Cobelfret, kommentierte:

‚Degroof Petercam und Indosuez, die 1871 bzw. 1875 gegründet wurden, teilen ein außergewöhnliches historisches Erbe und tragen zum wirtschaftlichen Wohlstand auf ihren jeweiligen Märkten bei. Der Zusammenschluss von Degroof Petercam und Indosuez, einer Tochtergesellschaft der Crédit Agricole S.A., bietet die bedeutenden Wachstumsperspektiven eines global agierenden Unternehmens, das gleichzeitig seine unternehmerische Identität und seine Verwurzelung in den Märkten bewahrt, in denen es tätig ist.‘



Die nächsten Schritte

CA Indosuez kontrolliert damit 65% des Kapitals der Banque Degroof Petercam neben CLdN Cobelfret, das knapp 20% hält. CA Indosuez hat bei der belgischen Finanzaufsichtsbehörde (FSMA) ein Dossier mit der Absicht eingereicht, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Minderheitsaktionäre der Bank Degroof Petercam abzugeben. Die Mitteilung zu dieser Transaktion ist auf der Website der FSMA und auf den Websites von Indosuez und Degroof Petercam verfügbar. Sobald die FSMA den Entwurf des Prospekts von CA Indosuez und den Entwurf des Antwortmemorandums von Bank Degroof Petercam genehmigt hat, wird CA Indosuez per Pressemitteilung und Anzeige in der Tagespresse in Belgien einen Hinweis veröffentlichen, in dem die Modalitäten für die Bereitstellung des Prospekts und des Antwortmemorandums bekannt gegeben werden.



Die Auswirkung auf die CET1-Quote von Crédit Agricole S.A. nach der Transaktion wird rund 35 Basispunkte betragen. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis 2028 einen zusätzlichen Nettogewinn nach Synergien von 150 bis 200 Mio. Euro generieren wird.



