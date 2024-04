Invest in Visions, ein führender Portfolioverwalter in den Bereichen Mikrofinanz und Impact Investments, hat zum 1. April sein Investor-Relations-Team mit Maischa Friedrich als Business Development-Specialist erweitert.



Maischa Friedrich bringt Erfahrung in den Bereichen Produkt- und Portfoliomanagement sowie Business Development mit, die sie bereits in den letzten drei Jahren als Werkstudentin bei Invest in Visions sammeln konnte. Seit 2020 arbeitete sie bereits während ihres Bachelorstudiums der Wirtschaftswissenschaften an der Philipps-Universität Marburg bei dem Impact Investor. Anfang 2024 hat sie erfolgreich ihr Management Masterstudium an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz absolviert.



„Die Wahl des Arbeitgebers, gerade für eine Tätigkeit parallel zum Studium, hat große Auswirkungen auf die individuelle Entwicklung. Invest in Visions hat mir von Anfang an Aufgaben und Verantwortungen übertragen, durch die ich zu der Persönlichkeit heranwachsen konnte, die ich heute bin“, erklärt Maischa Friedrich.



„Wir freuen uns, dass sich Maischa nach ihrer Zeit als Werkstudentin, jetzt auch als Vollzeitkraft für uns entschieden hat. Sie hat uns in den vergangenen Jahren tatkräftig unterstützt und gezeigt, dass sie unsere Arbeit als Impact Investor lebt und liebt“, so Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions.



Mit Maischa Friedrich zählt das Team der Invest in Visions GmbH mittlerweile 26 Mitarbeitende aus neun Nationen, 65 Prozent davon sind Frauen.



Die Invest in Visions GmbH wurde 2006 von Edda Schröder mit der Vision gegründet, institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Impact Investments zu ermöglichen, also zu Anlagen, die neben finanziellen Erträgen auch positive gesellschaftliche Auswirkungen bieten. Im Jahr 2011 erreichte Invest in Visions einen wichtigen Meilenstein und initiierte zusammen mit der HANSAINVEST die Auflegung des ersten Mikrofinanzfonds in Deutschland, der auch Privatanlegern offensteht.



Foto: Maischa Friedrich © Invest in Visions