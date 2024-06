Multitude und Inter­national Personal Finance haben Anleihen mit Fälligkeit Ende 2025 frühzeitig refinanziert, Sun Finance begibt aktuell ebenfalls eine neue Anleihe.



Die Multitude Capital Oyj, eine 100%ige Tochter­gesell­schaft der Multitude SE (WKN A1W9NS, ISIN FI4000106299), hat eine unbesicherte 4-jährige Anleihe im Volumen von 80 Mio. Euro begeben, die von der Multitude SE garantiert wird. Geplant war ein Volumen von 100 Mio. Euro. Die Anleihe hat einen Kupon von 6,75% +3M Euribor, der Emissions­preis betrug 97,60% (ISIN NO0013259747).



Die Nettoerlöse aus der Anleihe­emission werden zur Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2022/25 der Multitude SE mit Fälligkeit am 22.12.2025 (WKN A3LBT7, ISIN NO0012702549) verwendet, die zum 08.07.2024 zu 103,75% gekündigt wurde und einen Kupon von 7,50% +3M Euribor hat. Multitude wird von Fitch mit B+ (Ausblick positiv) gerated.



Dem Vernehmen nach haben Investoren eine volle Zuteilung bei der neuen Mulitude-Anleihe erhalten. Attraktiv ist die neue Anleihe für Investoren u.a. deshalb, weil die Anleihe 2022/25 mit einem ausstehenden Volumen von 50 Mio. Euro zu 103,75% gekündigt wurde und die neue Multitude-Anleihe 2024/28 zu 97,60% platziert wurde. Beide Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Mindestorder (bei Emission) der neuen Anleihe betrug 100.000 Euro (Private Placement). Die Multitude SE ist börsennotiert (ISIN FI4000106299, WKN: A1W9N)





Die International Personal Finance plc (IPF) hat eine unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit bis 14.12.2029 (5,5 Jahre), einem Emissionsvolumen von 341 Mio. Euro und einem Kupon von 10,75% p.a. begeben. Der Emissionspreis betrug 99,493% (ISIN XS2835773255, WKN A3LZ0H). Die Transaktion wurde von HSBC und Jefferies begleitet.



Die Anleiheemission war mehrfach überzeichnet, und bei über 150 institutionellen Investoren platziert. Gerüchten zufolge hatte das Orderbuch ein Volumen von ca. 900 Mio. Euro. Die Erlöse aus den Anleiheemission werden für den Kauf der 341,228 Mio. Euro 9,75% Senior Unsecured Notes mit Fälligkeit im 12.11.2025 (ISIN XS2256977013, WKN A2843L) verwendet.



Die IPF-Anleihe 2020/25 hatte ein Volumen von ebenfalls 341 Mio. Euro. Der Tender Offer wurde im Umfang von 274,576 Mio. Euro angenommen. Die Rückzahlung erfolgt am 14.06.2024, so dass die IPF-Anleihe 2020/25 dann noch im Volumen von 66,652 Mio. Euro aussteht und am Fälligkeitstag (12.11.2025) zurück gezahlt wird.



IPF hat Investoren einen Rückkauf der Anleihe 2020/25 zu 101,50% angeboten. Beide Anleihen haben eine Stückelung von 100.000 Euro. IPF wird von Fitch mit BB- (Ausblick positiv) gerated. Nach Abschluss der Transaktion wird eine Hochstufung auf BB erwartet. International Personal Finance (IPF) ist börsennotiert (ISIN GB00B1YKG049, WKN A0MV91).





Die Sun Finance Treasury Ltd begibt eine unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit bis 30.11.2027 (3 ½ Jahre) und einem Volumen von bis zu 40 Mio. Euro (ISIN LV0000803187). Die Anleihe 2024/27 hat einen Kupon von 11,00% p.a., die Zinszahlung erfolgt monatlich. Die Anleiheemission dient der Refinanzierung der nicht börsennotierten Sun Finance-Anleihe 2021/24 (ISIN LV0000802494), die eine Laufzeit bis 30.06.2024 und ein Volumen von 20 Mio. Euro hat und ebenfalls mit 11,00% p.a. verzinst wird. Die neue Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro, bei einer Mindestorder von 100.000 Euro.



Die zuletzt platzierten Sun Finance-Anleihen 2022/25 (Volumen 50 Mio. Euro) und 2023/26 (Volumen 27 Mio. Euro) haben allerdings einen Kupon von 11,00% +3M Euribor. Sun Finance bietet Investoren, die die Anleihe tauschen eine einmalige Tauschprämie von 1,00%. Sun Finance wird nicht gerated.



