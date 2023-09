Die neue Anleihe 2023/2028 (ISIN: NO0012888769) der Katjes International GmbH & Co. KG stößt sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse, dies teilt das Unternehmen mit. Die Zeichnungsanträge haben bereits eine Woche vor Zeichnungsschluss das angestrebte Mindestvolumen der neuen Anleihe in Höhe von 80 Mio. Euro deutlich überschritten.



Stephan Milde, CFO der Katjes International: „Die hohe Nachfrage nach unserer neuen Anleihe macht deutlich, dass die sehr gute Entwicklung der Katjes International von allen Investorengruppen honoriert wird.“



Eine Zeichnung der neuen Anleihe ist für Privatanleger im Rahmen des öffentlichen Angebots und für institutionelle Investoren über die Privatplatzierung noch bis voraussichtlich Donnerstag, den 14. September 2023 (12:00 Uhr) möglich (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung). Das Umtauschangebot endet am Dienstag, den 12. September 2023 (10:00 Uhr).



Katjes International-Anleihe 2023/28 – Eckdaten

Emittentin Katjes International GmbH & Co. KG Kupon 6,25%–7,50% p.a. Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 04.09.–14.09.2023 Umtauschfrist 25.08.–12.09.2023 Umtauschprämie 0,5% (einmalig) Valuta 21.09.2023 Laufzeit 21.09.2028 (5 Jahre) Emissionsvolumen 110 Mio. Euro (Zielvolumen) Stückelung 1.000 Euro ISIN / WKN NO0012888769 / A30V78 Listing Open Market und Nordic ABM Oslo Joint Lead Manager IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities Internet https://katjes-international.de/