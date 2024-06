KommuneKredit Denmark stockt den unbe­sicherten 1,50% Green Bond 2022/29 (WKN A3K57H, ISIN XS2489343793). Der Spread beträgt 8 bp gegenüber Mid Swap. Der Green Bond hat eine Laufzeit bis 16.05.2029, das Settlement erfolgt am 25.06.2024. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder beträgt 100.000 Euro. Anwendbar ist dänisches Recht, das Listing erfolgt in Luxemburg. Die Transaktion wird von den Bookrunners BofA, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank und RBC begleitet.



An der Börse Frankfurt werden für den 1,50% KommuneKredit Green Bond 2022/29 (WKN A3K57H, ISIN XS2489343793) aktuell Kurse von 93,69% zu 94,05% gestellt. Die Rendite (YTM) beträgt ca. 2,9%.



Foto: Kopenhagen © pixabay