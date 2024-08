Wir rechnen mit einer leichten Ver­en­gung der Spreads, da aufgrund der verbes­serten Kredit­qualität viel Geld in den Markt fließt. Höhere Renditen, geringe Ausfälle und eine verbesserte Kredit­qualität sind die drei Faktoren, die die Anleger anziehen. Da sich jedoch die Kredit­qualität sowohl bei US-amerika­nischen als auch bei euro­päischen Hoch­zins­anleihen heute deutlich von derjenigen vor 10 Jahren unterscheidet, ist ein historischer Vergleich der Spreads weniger relevant.



Der Anteil an CCC-Schuldtiteln im High-Yield-Universum ist so niedrig wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Das durchschnittliche Rating für den europäischen High-Yield-Markt liegt jetzt bei BB und der US-High-Yield-Markt wird jetzt im Durchschnitt mit B+ bewertet. Dies ist das höchste Gesamtniveau der Kreditqualität bei Hochzinsanleihen seit über zehn Jahren. Dies liegt zum Teil daran, dass die Managementteams im Hochzinssektor im Allgemeinen gute Arbeit geleistet haben, um die Verschuldung und den Verschuldungsgrad nach der Pandemie zu reduzieren. Der Zinsdeckungsgrad und die EBITDA-Margen sind jetzt auf dem gesamten Markt hoch.



Unterstützung durch den Markt für private Schuldtitel hat es Emittenten von Hochzinsanleihen in schwierigen Zeiten ermöglicht, Zugang zu neuem Kapital zu erhalten. In zunehmendem Maße wenden sich notleidende Unternehmen zur Refinanzierung an den privaten Anleihemarkt, anstatt sich auf den öffentlichen Märkten abzumühen. Dies bedeutet, dass schwächere Unternehmen aus dem öffentlichen Markt gedrängt werden, wodurch sich die Kreditqualität verbessert und die Zahl der Zahlungsausfälle sinkt. Für die Zukunft erwarten wir, dass die jährlichen Ausfallraten in Europa und den USA in einer Spanne von 2 bis 3% bleiben.



Die größten Risiken für Anleihen sind die makroökonomischen Daten



Wir konzentrieren uns sehr stark auf die Titelauswahl, und der Ansatz mit kurzer Laufzeit ermöglicht eine gute Übersicht über die Cashflows. Kurzfristige Risiken sehen wir in makroökonomischen Faktoren wie Daten. Das könnte ein Inflationsanstieg oder ein Anstieg des Ölpreises sein. Es geht eher um das Risiko außerhalb des Marktes als um das individuelle Kreditrisiko. Ein Unternehmen, das sich im Jahr 2024 refinanzieren muss, tut dies zu einem viel höheren Zinssatz als zuvor. Wir sehen das als Chance. Wenn die Inflation in den USA anhält, kann unser Ansatz einer kurzen Duration einen gewissen Schutz mit einer attraktiven Rendite bieten, und wir versuchen, die Rendite mit einer inversen Zinsstrukturkurve weiter zu steigern. Sollte sich die makroökonomische Entwicklung in Europa verlangsamen, gehen wir davon aus, dass eine Konzentration auf besser vorhersehbare kurzfristige Cashflows von Unternehmen die Anleger vor unterdurchschnittlichen Krediten schützen würde. Diese größere Transparenz der Cashflows von Unternehmen kann dazu beitragen, das Kreditrisiko zu verringern und potenziell Schutz und Rendite zu bieten.



Bekanntlich streben renditestarke Unternehmen eine zweistellige Eigenkapitalrendite an. Das bedeutet, dass sich ein Unternehmen anpassen muss, zum Beispiel durch den Kauf eines Konkurrenten, den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten oder organisches Wachstum. Eine Refinanzierung als Folge einer guten Geschäftsentwicklung ist positiv. Wir sind weniger beunruhigt, wenn Unternehmen sich refinanzieren, um einen Geschäftsplan zu erfüllen, der auf eine Steigerung des Umsatzes, des EBITDA und des Cashflows abzielt.



Foto: Cathy Braganza © Insight Investment