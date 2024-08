Die Lonza Finance Inter­na­tional NV, eine hundert­pro­zentige Tochter­gesell­schaft der Lonza Group AG, hat die Preis­fest­setzung für ihre Anleihe mit zwei Tranchen im Volumen von 1,2 Mrd. Euro bekannt gegeben. Die Anleihen haben eine Laufzeit von sechs und zehn Jahren und haben Kupons von 3,25% bzw. 3,50% p.a.



Der Emittent ist Lonza Finance Inter­national NV, und die Anleihen werden von der Lonza Group AG garantiert. Lonza wird die Notierung der Anleihen an der Luxem­burger Börse (Regulierter Markt) beantragen. Der Erlös der Anleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Finanzierung von Akquisitionen und der Refinanzierung bestehender Schulden.



Das Emittentenrating von Lonza ist derzeit BBB+ (S&P Global Ratings) mit einem stabilen Ausblick.



Ein Konsortium bestehend aus BofA, Citibank, HSBC, JP Morgan und UBS hat die Platzierung der Anleihe als Joint Active Bookrunners begleitet.



Die Lonza Group AG ist ein schweizerisches multinationales Produktionsunternehmen für die Bereiche Pharma, Biotechnologie und Ernährung mit Hauptsitz in Basel und wichtigen Standorten in Europa, Nordamerika und Südasien.



Foto: Lonza Tower, Basel © Lonza Group