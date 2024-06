NEW YORK (Dow Jones)--Schwindende Zinssenkungshoffnungen belasten am Freitag den US-Aktien- und - Anleihemarkt. Der US-Arbeitsmarktbericht verpasst den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen einen Dämpfer, denn im Mai wurden deutlich mehr Stellen geschaffen als vom Markt veranschlagt. Außerdem stiegen die Löhne stärker als erwartet. Dagegen ist aber die separat erfasste Arbeitslosenquote leicht gestiegen.

Angesichts des starken Arbeitsmarktberichts erwartet beispielsweise der Vermögensverwalter DeVere für dieses Jahr nun gar keine Zinssenkung mehr in den USA. Die US-Wirtschaft sei "super-heiß" gelaufen. Am Zinsterminmarkt ist die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung im September auf etwa 55 von zuvor knapp 70 Prozent gesunken.

Dennoch zeigt der Aktienmarkt eine insgesamt verhaltene Reaktion: Der Dow-Jones-Index sinkt um 0,2 Prozent auf 38.822 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büßen 0,3 bzw. 0,4 Prozent ein. Am Rentenmarkt steigen die Renditen aber kräftig mit der Aussicht auf länger erhöht bleibende Zinsen. Allerdings waren die Marktzinsen an den vergangenen Tagen auch sehr stark gesunken. Die steigenden Marktzinsen befeuern den Dollar, der Dollarindex klettert um 0,6 Prozent. Der Euro fällt von knapp 1,09 auf 1,0820 Dollar zurück.

Stark unter Druck steht auch der Goldpreis. Nach den deutlichen Gewinnen der Vortage verbilligt sich die Feinunze um 55 Dollar auf 2.321. Die steigenden Renditen machen Anleihen gegenüber dem zinslosen Edelmetall als Anlage attraktiver. Zudem belasten der feste Dollar, weil er das in Dollar gehandelte Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum teurer macht.

Nvidia und Meme-Aktien beherrschen weiter die Schlagzeilen

Nach dem erstmaligen Überschreiten der Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar am Mittwoch wurden bei Nvidia bereits am Vortag Gewinne mitgenommen. Das setzt sich fort. Der Kurs gibt 1,3 Prozent nach.

Bei den sogenannten Meme-Aktien geht es nach der Rally zunächst wieder etwas nach unten. Die Aktie des Videospielehändlers Gamestop verliert 14,9 Prozent, der Kurs des Kinobetreiber AMC Entertainment sinkt um 1,8 Prozent. Zu Beginn der Woche hatte der in der Fangemeinde auch als Roaring Kitty bezeichnete Investor Keith Gill einen Screen Shot verbreitet, der zeigen sollte, dass er stark in Gamestop investiert ist. Am Vortag sorgte die Nachricht für Kurs-Furore, dass Gill am Freitag ein Live-Ereignis streamen will.

Docusign geben 10,1 Prozent ab, der Spezialist für Vertragsverwaltungssoftware lieferte eigentlich recht gefällige Erstquartalszahlen ab. Sie zeigen aber auch, dass der Boom wie zu Pandemiezeiten vorbei ist. Für die Aktie des Skiinfrastrukturbetreibers Vail Resorts geht es 11,2 Prozent talwärts, die Gesellschaft hat wegen der jüngsten Warmwetterperiode ihre Jahresprognose gesenkt.

Braze, ein Betreiber einer Kundenbindungsplattform, erhöhte seinen Jahresausblick. Der Kurs springt um 3 Prozent nach oben. Mission Produce ziehen um 3,5 Prozent an. Der Avocado-Vermarkter hat im zweiten Quartal einen Umsatzsprung verbucht und schwarze Zahlen geschrieben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.821,50 -0,2% -64,67 +3,0%

S&P-500 5.337,11 -0,3% -15,85 +11,9%

Nasdaq-Comp. 17.097,45 -0,4% -75,68 +13,9%

Nasdaq-100 18.969,87 -0,3% -51,33 +12,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,85 +12,1 4,73 42,9

5 Jahre 4,44 +14,1 4,30 44,1

7 Jahre 4,43 +14,3 4,29 46,2

10 Jahre 4,42 +13,4 4,29 54,2

30 Jahre 4,55 +11,3 4,44 57,8

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:07 Do, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0827 -0,6% 1,0890 1,0882 -2,0%

EUR/JPY 169,75 +0,2% 169,26 169,80 +9,1%

EUR/CHF 0,9704 +0,2% 0,9690 0,9710 +4,6%

EUR/GBP 0,8510 -0,0% 0,8518 0,8514 -1,9%

USD/JPY 156,83 +0,8% 155,41 156,05 +11,3%

GBP/USD 1,2723 -0,5% 1,2787 1,2781 0%

USD/CNH (Offshore) 7,2627 +0,0% 7,2539 7,2637 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 71.336,65 +0,9% 71.302,32 71.415,55 +63,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,72 75,55 +0,2% +0,17 +4,4%

Brent/ICE 80,01 79,87 +0,2% +0,14 +5,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,95 33,11 -0,5% -0,15 +2,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.320,83 2.375,87 -2,3% -55,05 +12,5%

Silber (Spot) 29,73 31,33 -5,1% -1,59 +25,1%

Platin (Spot) 981,45 1.007,50 -2,6% -26,05 -1,1%

Kupfer-Future 4,52 4,69 -3,6% -0,17 +15,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

