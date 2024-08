Die meinSolardach.de GmbH, ein spezial­isierter Anbieter und Installateur von Aufdach-Photo­voltaik­anlagen, feiert ihr Debüt am Anleihenmarkt. Mit dem mein­Solardach.de Bond wird eine depotfähige Unter­nehmens­anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zur Zeichnung angeboten, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem attraktiven Festzins von 10,00% p.a. bei halbjährlicher Auszahlung ausgestattet ist. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Luxemburg und Österreich können interessierte Anleger den meinSolardach.de Bond 2024/2029 über die Unternehmenswebseite unter www.meinSolardach.de/ir zeichnen.



Die Macher von meinSolardach.de sind seit 2010 in der Planung und dem Bau von industriellen Solaranlagen aktiv. Dieses Know-how wird genutzt, um auch kleine Anlagen auf Wohn- und Gewerbedächern professionell zu planen und zuverlässig zu installieren. Als zentrale Säulen des einzigartigen Kundenerlebnis- und Kundenzufriedenheitskonzepts setzt meinSolardach.de auf eigenes, hochqualifiziertes Personal und auf bundesweite Innenstadt-Stores, in denen jeweils ein Meister als Ansprechpartner zur Verfügung steht und auch die Montage koordiniert und kontrolliert. Durch die Vor-Ort-Präsenz werden eine hohe Kundennähe sowie eine kompetente, punktgenaue und professionelle Beratung und Umsetzung dauerhaft sichergestellt.



Seit Anfang 2023 hat meinSolardach.de 18 Stores erfolgreich eröffnet, die bereits im 1. Quartal 2024 übergreifend die Profitabilität erreichen konnten. Auch dank umfangreicher Montagepartnerschaften, u. a. mit einem weltweiten Top-5-Solaranlagen-Anbieter sowie einem deutschen Top-5-Solaranlagen-Anbieter und einem deutschen Top-4-Energieversorger, wurden bis dato 15 MWp Leistung erfolgreich installiert. Das profitable Storekonzept soll im Rahmen einer kapitaleffizienten Expansionsstrategie in Deutschland, Österreich und der Schweiz skaliert werden. Darüber hinaus plant das Unternehmen, durch die Vorfinanzierung von Warenkäufen Projekte schneller abzuwickeln, sein Angebot durch die Aufnahme zusätzlicher integrativer Erneuerbare-Energien-Leistungen auszubauen sowie die eigenen Montage-Services und Vertriebsaktivitäten durch den Aufbau und ggf. die Akquisition zusätzlicher Teams zu erweitern. Die Umsetzung dieser Maßnahmen soll auch über den meinSolardach.de Bond 2024/2029 finanziert werden – eine mit 10 % p.a. attraktiv verzinste Investmentmöglichkeit in einem besonders aktiven Segment des wachsenden Photovoltaikmarkts in Deutschland.



Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland sowie an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) notifizierte Wertpapierprospekt ist unter www.meinSolardach.de/ir verfügbar.



