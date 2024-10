Die meinSolar­dach.de GmbH, ein spezia­lisierter Anbieter und Installateur von Aufdach-Photo­voltaik­anlagen, freut sich über die zweite Aus­zeichnung in diesem Jahr. Das Deutsche Innovations­institut für Nachhaltig­keit und Digitalisierung (diind) vergab an Geschäfts­führer Christian Schnürle das renommierte Siegel „Unternehmer der Zukunft“. Im Mai dieses Jahres erhielt meinSolardach.de die Auszeichnung als „Bester Solartechnik­anbieter Frankfurts“.



Das Siegel „Unternehmer der Zukunft“ wird an Unternehmer vergeben, die durch zukunftsfähige Produkte oder Dienstleistungen, hohes Engagement, transparentes Handeln und eine offene Kommunikation einen klaren Wettbewerbsvorteil schaffen. Dieser Preis macht oft übersehene Soft-Skills sichtbar und unterstreicht ihre entscheidende Rolle für eine zukunftsfähige Organisation. Der Auszeichnung geht ein umfassender Prüfprozess voraus, der eine digitale Bestandsaufnahme sowie einen detaillierten Außencheck umfasst und darauf fokussiert ist, ob der Unternehmer proaktiv, engagiert und zukunftsfähig handelt.



Christian Schnürle reiste mit seiner kompletten Führungsmannschaft nach Berlin an und nahm den Preis stellvertretend für die gesamte Belegschaft von Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a.D., entgegen. „Eine solche Auszeichnung kann man nur als Team gewinnen. Deshalb gilt mein Dank allen Mitarbeitern für ihr hohes Engagement und ihre hervorragende Leistung, die den Grundstein unseres gemeinsamen Erfolges bilden. Es zeigt uns, dass wir einiges richtig machen und uns auf einem sehr guten Weg befinden,“ so das Fazit von Schnürle.



Zur Finanzierung des weiteren Wachstums bietet die meinSolardach.de derzeit eine depotfähige Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zur Zeichnung an, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem attraktiven Festzins von 10% p.a. bei halbjährlicher Auszahlung ausgestattet ist. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Luxemburg und Österreich können interessierte Anleger den meinSolardach.de Bond 2024/2029 über die Unternehmenswebseite unter www.meinSolardach.de/ir zeichnen.



Foto: © meinsolardach.de