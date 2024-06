Die Mobimo Holding AG hat erfolgreich einen weiteren Green Bond im Volumen von 150 Mio. CHF am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die grüne Anleihe hat einen Kupon von 2,05% und eine Laufzeit von 6 Jahren. Die Liberierung erfolgt am 1. Juli 2024. Die Emissionserlöse werden zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem Green Bond Framework von Mobimo verwendet.



Die Zürcher Kantonalbank und UBS Investment Bank fungierten als Joint Lead Managers der Transaktion, die Luzerner Kantonalbank AG als Co-Manager. Der Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange ist beantragt.



Zusätzliche hat Mobimo Holding AG den Green Bond Report 2023 veröffentlicht, welcher über die Mittelallokation des in 2023 emittierten Green Bonds und der damit erzielten Wirkung informiert.



