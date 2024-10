MuniFin (Municipality Finance Plc) begibt einen Green Bond im Volumen von 1 Mrd. USD und einer Laufzeit von 5 Jahren. Das Orderbuch umfasst bereits 5,5 Mrd. USD. Erwartet wird ein Spread von ca. 46 Basis­punkten gegenüber Mid Swap. Zuteilung und Pricing erfolgen im Laufe des Tages.



MinuFin wird mit Aa1 und AA+ gerated. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD bei einer Mindest­order von 200.000 USD. Der Green Bond hat einer Laufzeit bis 09.10.2029 (5 Jahre), das Settle­ment erfolgt am 09.10.2024.



Der Green Bond wird an der Nasdaq Helsinki Stock Exchange (Regulierter Markt) gelistet, anwendbar ist englisches Recht.



Die Anleiheemission wird von BofA, Nomura, RBC und TD Securities begleitet.



MuniFin (Municipality Finance Plc) ist eines der größten Kreditinstitute Finnlands und befindet sich im Besitz der finnischen Kommunen, des öffentlichen Pensionsfonds Keva und des finnischen Staates. Die Bilanzsumme der Gruppe beläuft sich auf fast 50 Mrd. Euro. MuniFin ist das einzige Kreditinstitut in Finnland, das sich auf die Finanzierung des öffentlichen Sektors spezialisiert hat.



