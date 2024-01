Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) stockt die im März 2023 in Höhe von 100 Mio. Euro begebenen und im Mai 2023 um 50 Mio. Euro aufgestockten Anleihe mit Laufzeit bis 31. März 2027 (ISIN: NO0012530965) um 100 Mio. Euro auf. Der Emissionspreis beträgt 103,75%.Die Aufstockung richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Pareto Securities und Arctic Securities begleiten die Transaktion. Die Bücher schließen um 12.30 Uhr MEZ.



Mutares wird die zufließenden Mittel im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke, weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.



Für die Mutares-Anleihe 2023/27 (ISIN NO0012530965, WKN A30V9T) werden derzeit Kurse von 104,30% zu 104,60% gestellt. Der Kupon der Anleihe beträgt 8,50% +3M Euribor, aktuell beträgt der Kupon 12,425%.



www.fixed-income.org

Foto: © Mutares