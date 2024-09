Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA, hat mit Zustimmung des Aufsichts­rats der Mutares Management SE beschlossen, die Emission einer neuen, vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unter­nehmens­anleihe mit einem Zielvolumen von 100 Mio. Euro zu prüfen. Arctic Securities AS and Pareto Securities AS wurden beauftragt, ab dem 3. September 2024 eine Reihe von Gesprächen mit potenziellen Investoren zu organisieren.



Die Neue Anleihe hätte eine Laufzeit von fünf Jahren und würde norwegischem Recht unterliegen. Die Mindestanlagesumme bzw. -zuteilung beträgt in jedem Fall EUR 100.000,00. Der Nettoemissionserlös aus der potenziellen Platzierung der Neuen Anleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke der Mutares-Gruppe, einschließlich Betriebsmittel und Akquisitionen, verwendet werden. Mutares könnte auch erwägen, einen bedingten Rückkauf der bestehenden Anleihe (ISIN NO0012530965), abhängig von der Zeichnung der Neuen Anleihe, anzubieten.



Gemäß den Bedingungen der Bestehenden Anleihe ist den Gläubigern der Bestehenden Anleihe ("Bestehende Anleihegläubiger") ein Vorkaufsrecht einzuräumen. Danach können diese einen ihrem Anteil an der Bestehenden Anleihe proportionalen entsprechenden Anteil an der Neuen Anleihe zeichnen. Für weitere Informationen über die Neue Anleihe, das Vorkaufsrecht der Bestehenden Anleihegläubiger und das diesbezügliche Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an die Manager.



Die endgültige Entscheidung über die Emission der Neuen Anleihe wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem Ausgang der Gespräche mit potenziellen Investoren getroffen werden. Mutares wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.



