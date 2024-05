Die NEON EQUITY AG hat bekannt gegeben, dass die luxem­burgische Finanz­aufsichts­behörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) den Wertpapier­prospekt für die 10,00%-NEON-EQUITY-Unter­nehmens­anleihe 2024/2029 (WKN A383C7, ISIN DE000A383C76) gebilligt hat. Eine Notifizierung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanz­dienstleistungs­aufsicht (BaFin) soll kurzfristig erfolgen. Die Anleihe kann vom 6. Mai 2024 (9:00 Uhr, MESZ) bis zum 31. März 2025 (14:00 Uhr, MESZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Angebots, bei NEON EQUITY im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg gezeichnet werden. Die erforderlichen Zeichnungsscheine können unter neon-equity.com/content/investor-relations heruntergeladen werden. Über die Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Deutschen Börse kann die Anleihezeichnung voraussichtlich vom 6. Mai 2024 (9:00 Uhr, MESZ) bis 21. Mai 2024 (14:00 Uhr, MESZ) erfolgen. Die Anleihe soll zudem Investoren aus Deutschland sowie aus ausgewählten Staaten in und außerhalb Europas im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.



Die NEON-EQUITY-Anleihe wird voraussichtlich am 23. Mai 2024 in den Handel des Quotation Boards der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 25 Mio. EUR und kann im Rahmen eines weiteren öffentlichen Angebots oder einer Privatplatzierung auf bis zu 125 Mio. EUR aufgestockt werden.



Die Emissionserlöse aus der Anleiheplatzierung sollen u.a. zur weiteren Wachstumsfinanzierung sowie zum Ausbau des Beteiligungsportfolios von NEON EQUITY verwendet werden. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort unter folgender Internetadresse zur Verfügung:



https://neon-equity.com/content/investor-relations#note-2024-2029



Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.



www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.

Logo: © NEON EQUITY