Die Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH (NZWL), ein inter­national tätiger Produzent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahnrädern, Getriebe­bau­gruppen und komplett montierten Getrieben für die Auto­mobil­industrie begibt die zehnte Unter­nehmens­anleihe mit einem Kupon von 9,75% p.a., einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Das Angebot umfasst auch ein Umtausch­angebot für die Investoren der NZWL-Anleihen 2018/24 und 2019/25. NZWL hat als langjähriger Anleiheemittent einen positiven Track Record am Kapitalmarkt und möchte vom Trend zur Elektromobilität profitieren.



Transaktionsstruktur

Das Angebot für die neue Anleihe 2024/29 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung.



Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der mit 11,993 Mio. Euro ausstehenden 6,50% Schuldverschreibungen 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) als auch die Inhaber der mit 13,85 Mio. Euro ausstehenden 6,50% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen 2024/29 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20,00 Euro, also einmalig 2,0% und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot endet am 30. Oktober 2024 (18 Uhr).



Im Rahmen des öffentlichen Angebots zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg können interessierte Anleger bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) ihre Kaufanträge über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.



Zusätzlich kann bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. D.h. Anleger können die Anleihe wie gewohnt via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen.



Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.



Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe) verfügbar.



Die neuen Schuldverschreibungen 2024/2029 sollen voraussichtlich am 7. November 2024 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.





Unternehmen

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH ist ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen (Zahnräder, Synchronisierungen, Wellen), Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie. Die größten Kunden sind VW, Great Wall, Audi, Porsche, Seat, Skoda , Daimler, Scanie, BMW und ZF, sowohl im Pkw-, Transporter- und im Nutzfahrzeugbereich. NZWL fertig Serienaufträge für die E-Mobilität von BWM (seit 2012), VW (2012), Porsche (2017) und Audi (2019).



Geschäftsentwicklung

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat in den ersten sechs Monaten 2024 ein Umsatzwachstum von 6,2% auf 91,0 Mio. Euro (Vorjahr: 85,7 Mio. Euro) erzielt. In Europa ist die Steigerung auf höhere Kundenabrufe im Bereich Synchronisierungen für Doppelkupplungsgetriebe sowie den geplanten Hochlauf von Neuaufträgen im Nutzfahrzeugbereich zurückzuführen. In China entwickelte sich das operative Geschäft stabil auf Vorjahresniveau und nahezu plangerecht. Der Umsatzanteil des Bereichs Elektro-/Hybridantrieb lag bei rund 9%. Im 1. Halbjahr 2024 ist die Nachfrage nach ausschließlich batteriebetriebenen Elektroautos gesunken. Dazu beigetragen haben das Auslaufen des Umweltbonus, politische Diskussionen um alternative Kraftstoffe und Verbrenner sowie Verschiebungen von Hochlaufzahlen.



Entsprechend der positiven Umsatzentwicklung stieg das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im 1. Halbjahr 2024 von 9,6 Mio. Euro auf 10,7 Mio. Euro. Der Konzernhalbjahresüberschuss legte deutlich von 0,1 Mio. Euro auf 1,3 Mio. Euro zu. Bereinigt um den Sondereffekt aus unrealisierten Währungskursdifferenzen in Höhe von -0,3 Mio. Euro (1. Halbjahr 2023: 0,7 Mio. Euro) ergibt sich ein operatives Konzernergebnis von 1,0 Mio. Euro (1. Halbjahr 2023: 0,8 Mio. Euro). Das Eigenkapital nahm zum 30. Juni 2024 auf 29,3 Mio. Euro zu (31. Dezember 2023: 27,3 Mio. Euro), wodurch sich die Eigenkapitalquote auf 20,1% erhöhte (31. Dezember 2023: 19,9%). Die liquiden Mittel stiegen im Vergleich zum 31. Dezember 2023 von 16,1 Mio. Euro auf 29,3 Mio. Euro.



Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2024 bestätigt die Geschäftsführung ihre Prognose für das Gesamtjahr 2024. Erwartet werden ein Umsatzwachstum um 3% bis 7% sowie eine leichte Verbesserung des betrieblichen Rohertrags, des EBITDA sowie des Konzernjahresüberschusses (bereinigt um die Ergebnisse aus Währungsdifferenzen).



NZWL hat kürzlich Neuaufträge für die Serienproduktion im Nutzfahrzeugbereich und zur Volumenerweiterung in der E-Mobilität erhalten. Der Neuauftrag eines langjährigen internationalen Kunden im Nutzfahrzeugbereich sieht einen Start der Serienproduktion bereits ab dem Jahr 2025 vor und läuft mindestens bis 2029. Zusätzlich wurde NZWL für 2025 mit einer Volumenerweiterung für den Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von VW beauftragt. Für die erfolgreiche Umsetzung kann NZWL auf die in diesem Jahr um insgesamt 20% erweiterten Produktionskapazitäten in Leipzig und Sučany, Slowakei, zurückgreifen.



Mittelverwendung

Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität.





Stärken:

- Starke Marktstellung bei Synchronisierungsgruppen für Doppelkupplungsgetriebe (Serienfertigung)

- für ca. 90% der erteilten Aufträge ist die NZWL-Gruppe Alleinlieferant

- positiver Track Record am Anleihemarkt, bislang neun emittierte Anleihen

- vermehrte Lieferung von Komponenten für den Bereich E-Mobilität

- aktive Kapitalmarktkommunikation

- keine Klumpenrisiken bei der Fälligkeitenstruktur



Schwächen:

- hohe Abhängigkeit von der Automobilindustrie und dem größten Kunden, dem Volkswagen-Konzern

- konjunkturelle Risiken und geopolitische Risiken (Aktivitäten in China)

- schwaches Rating

- Währungsrisiken



Fazit:

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt in jedem Herbst eine neue Anleihe, diesmal bereits die zehnte. Das Emissionsvolumen ist entsprechend niedrig, ein liquider Börsenhandel nicht wahrscheinlich. Die Finanzierungsstrategie hat deutliche Vorteile bei der Fälligkeitenstruktur. Refinanzierungsrisiken werden reduziert. NZWL kann mit der zehnten Anleihe auf einen starken Track Record aus den bisherigen neun Anleiheemissionen bauen. Das Management sieht insbesondere bei der Elektromobilität Chancen. Die Gesellschaft betreibt eine aktive Kapitalmarktkommunikation. Der Geschäftsführer Dr. Hubertus Bartsch präsentiert auch regelmäßig beim Deutschen Eigenkapitalforum (Ende November in Frankfurt).



Die Gesellschaft ist abhängig von der Entwicklung der Automobilindustrie. Neben konjunkturellen Risiken gibt es auch geopolitische Risiken (Aktivitäten in China) und Währungsrisiken.



Mit einem Kupon von 9,75% erscheint die Anleihe attraktiv, insbesondere für Anleger, die das Umtauschangebot nutzen und einmalig eine Umtauschprämie von 2,0% erhalten.



Christian Schiffmacher, www.fixed-income.org

Foto: © NZWL



Bondspezifische Kennzahlen

2023 2022 EBIT Interest Coverage 1,53 1,53 Net Debt / EBITDA 3,29 3,33

Quelle: Unternehmensangaben



Eckdaten der NZWL-Anleihe 2024/29