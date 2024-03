Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 2,89 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 48 Basispunkten.

Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator für die Eurozone hat sich im März den fünften Monat in Folge verbessert. "Von einer Frühjahrsbelebung zu sprechen, wäre wohl übertrieben", relativierte Sentix die Entwicklung. Dies liege vor allem an der schwachen Entwicklung in Deutschland, das als konjunkturelles Schwergewicht die Erholung hemme. "Die Rezession ist hartnäckig."

In den USA werden zu Wochenbeginn keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Höhepunkte der Woche sind der halbjährliche Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress am Mittwoch und Donnerstag sowie der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung am Freitag.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,99 3,03 -0,04 10 5 Jahre 2,74 2,76 -0,02 31 10 Jahre 2,89 2,91 -0,02 48 30 Jahre 3,05 3,07 -0,02 50

