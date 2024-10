Der Plenum European Insurance Bond Fund hat das Fonds­ver­mögen von 100 Mio. Euro über­schritten. Der Fonds wurde im Jahr 2021 als OGAW-Fonds mit täg­licher Liqui­dität auf­gelegt. Er investiert aus­schließ­lich in Nach­rang­an­leihen euro­päischer Ver­sicherer und hat einen starken Fokus auf Restricted-Tier-1-Instrumente (RT1), die in der Regel rund 200 Basispunkte über Tier-2-Anleihen desselben Emittenten rentieren.



Rötger Franz, Lead Portfolio Manager des Fonds, kommentiert: „Im Gegensatz zu Banken müssen Versicherungsunternehmen keine plötzlichen Vermögensabflüsse befürchten, wenn es zu einem Vertrauensproblem kommt. Dadurch haben die Unternehmen mehr Zeit zu reagieren, und ihr Instrumentarium zur Bewältigung etwaiger Probleme ist umfangreich und schnell wirksam. All dies spricht für die relative Attraktivität von Versicherungsunternehmen gegenüber Banken“.



Daniel Grieger, CIO und ebenfalls Portfoliomanager des Fonds, erklärt: „Typische Financial Credit Funds haben Banken stark übergewichtet, insbesondere in Form von AT1-Anleihen, und haben nur eine marginale Allokation zu Versicherungen. Der Plenum European Insurance Bond Fund ist die ideale Ergänzung für jedes Portfolio, das einen solchen bankenlastigen Fonds enthält. Selbst Anleger, die Finanztitel in der Regel untergewichten, sollten sich diese Nischenanlageklasse ansehen.“



Eingehende Fundamentalanalysen, ein fokussierter Ansatz und der regelmässige Austausch mit den Entscheidungsträgern der Emittenten sind Teil einer Strategie, um von der Dynamik der Versicherungsbranche zu profitieren.



„Ausfälle von Versicherungsunternehmen sind extrem selten - seit der Einführung von Solvency II im Jahr 2016 gab es keinen einzigen Ausfall in unserem Anlageuniversum. All dies führt zu sehr zuverlässigen Cashflows, von denen Anleger profitieren können“, kommentiert Rötger Franz.



Der Fonds eignet sich für Investoren, die im High Yield Segment die Widerstandsfähigkeit ihres Portfolios stärken möchten. Der Fonds bietet Investoren eine Lösung, um das Risiko-Ertragsverhältnis im Segment der Anleihen mit einem durchschnittlichen BBB-Rating zu verbessern. Die Jahresperformance liegt derzeit bei über 10% in sämtlichen EUR Anteilsklassen.



Es sind währungsabgesicherte Anteilsklassen in CHF, EUR und USD verfügbar. Das Durations-risiko wird statisch auf fünf Jahre begrenzt. Der Fonds ist nach Artikel 8 der Europäischen Offenlegungsverordnung klassifiziert.



Foto: Daniel Grieger, CIO © Plenum