Quadoro Investment GmbH und EB – Sustai­nable Invest­ment Manage­ment GmbH (EB-SIM) starten am 17. Sep­tember 2024 gemein­sam den Vertrieb des neuen offenen Publikums­fonds Quadoro Erneuerbare Energien Europa (QEEE). Der Fonds, der sich auf Inves­titionen in Erneuer­bare Energien konzentriert, ist das erste Infra­struktur-Sonder­vermögen, das die Anforderungen des Artikel 9 der EU-Offen­legungs­verordnung und damit die höchste Nachhaltigkeitskategorie erfüllt.



Quadoro Investment GmbH, die Kapitalverwaltungsgesellschaft der Doric Gruppe mit Fokus auf zukunftssichere Investitionen, arbeitet hierbei eng mit EB-SIM zusammen, einem renommierten Asset Manager und Nachhaltigkeitspionier sowie einer hundertprozentigen Tochter der Evangelischen Bank.



Mit einer Zielrendite von 5 - 6% nach Kosten (1) richtet sich der Fonds an private und professionelle Anleger mit höchsten Anforderungen an die Nachhaltigkeitspräferenz ihrer Geldanlage. Mindestens 75% der Investitionen werden die Nachhaltigkeitsanforderungen der Taxonomie- sowie der Offenlegungsverordnung erfüllen.



Der QEEE ist ein Impact Fonds. Mit den nachhaltigen Investitionen des Fonds verbundene Treibhausgasemissionen werden messbar und transparent gemacht sowie ein Beitrag zur Vermeidung von CO2-Äquivalent-Emissionen geleistet. Schwerpunkt sind dabei Investitionen in Erneuerbare Energien wie Wind und Solar im Europäischen Wirtschaftsraum mit Fokus auf Deutschland, Frankreich, Skandinavien und der Iberischen Halbinsel. Der Fonds ist sparplanfähig und die Einkünfte auf Anlegerebene sind teilweise steuerfrei.



Die gebündelte Expertise und die langjährige Erfahrung von Quadoro und EB-SIM in der Verwaltung von Investmentfonds und dem Asset Management von Sachwerten stellen die Auflage des Fonds auf eine optimale Basis und garantieren eine innovative und professionelle Betreuung des QEEE, die den Anlegern attraktive Renditen in Aussicht stellt.



Michael Denk, Geschäftsführer der Quadoro Investment GmbH, zum Vertriebsstart: „Mit der Zulassung des QEEE gehen wir einen weiteren Schritt im Bereich zukunftssicherer Kapitalanlagen, auch für Privatanleger. Anleger profitieren bei diesem Fonds von Investitionen in etablierte Technologien, einer breiten Diversifikation durch unterschiedliche Projekte, Projektphasen und Regionen sowie von einer hohen Wertbeständigkeit der Anlagen. Der Fonds unterstützt sowohl die Klimaziele von Paris als auch die Dekarbonisierungsstrategie im Immobilienmanagement von Quadoro.“



Michael Hepers, Geschäftsführer & Chief Customer Officer der EB-SIM, ergänzt: „Das Interesse für Anlagemöglichkeiten im Bereich Erneuerbare Energien ist groß und wird in den kommenden Jahren noch wachsen. Wir sehen der Zusammenarbeit mit Quadoro mit großer Vorfreude entgegen und sind entschlossen, gemeinsam einen Beitrag zur Dekarbonisierung zu leisten.“



Weitere Informationen zum Quadoro Erneuerbare Energien Europa sind auf der Internetseite www.sustainableenergy.de zu finden.



1) Berechnung anhand Beispielportfolio. Die dargestellte Wertentwicklung ist eine Prognose und kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Quadoro Investment GmbH

Quadoro Investment ist die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft der Doric Gruppe. Doric bietet maßgeschneiderte Investitionen und Fondslösungen mit Schwerpunkt in den Bereichen Transport, Immobilien und Erneuerbare Energien an. Portfolioverwaltung und Fondsmanagement runden das Angebot ab. Im Jahr 2023 betrug das verwaltete Investitionsvolumen rund 7 Mrd. USD. Aufgrund unserer Standorte in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA sind wir auch Ansprechpartner für Cross-Border-Investments. Der Schwerpunkt von Quadoro Investment liegt auf Dienstleistungen rund um das Thema KAGB und Regulierung auch für Dritte mit Fokus auf Nachhaltigkeit. So unterstützen die Fonds von Quadoro die Klimaziele von Paris. Zudem nutzt Quadoro konsequent den Carbon Risk Real Estate Monitor.



Foto: © pixabay