24.10.2025 22:56:38

RATING/Frankreich immer stärker unter Druck: Moody's droht mit Abstufung

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Regierung gerät immer stärker unter Druck: Nach der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) äußerte sich innerhalb kurzer Zeit auch der zweite der drei wichtigsten Bonitätsbewerter kritisch. Zwar senkte Moody's am späten Freitagabend nur den Ausblick von "stabil" auf "negativ" und drohte damit eine Abstufung der Kreditwürdigkeitseinstufung lediglich an. S&P hatte diese vor einer Woche hingegen vollzogen. Trotzdem dürfte dieser Schritt bereits ausreichen, um die Gefahr einer steigenden Zinslast bei neu auszugebenden Staatsanleihen zu erhöhen./he

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen wenig bewegt ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende unverändert. Der deutsche Leitindex kam ebenso nicht vom Fleck. An der Wall Street ging es kräftig aufwärts. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.

