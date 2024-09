Die reconcept GmbH, Asset Manager und Projekt­entwickler Erneuer­barer Energien, startet heute am 2. September 2024 das öffentliche Umtausch­angebot für den reconcept Green Bond I. Inhaber dieser mit 13,5 Mio. Euro ausste­henden 6,75%-Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A289R82) können ihre Schuldver­schreibungen im Verhältnis von 1 zu 1 in den ebenfalls mit 6,75 % verzinsten reconcept Green Bond III (6,75%-Anleihe 2024/2030, ISIN: DE000A382897) tauschen. Zudem erhalten Anleger einen Zusatzbetrag von 20 Euro je 1.000 Euro umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2025 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 26. September 2024 (18 Uhr) enden.



„Unser Umtauschangebot bietet unseren Anlegern des Green Bond I die Möglichkeit, sich für weitere rund 5 Jahre den attraktiven Zins von 6,75% p.a. zu sichern, also auch über die Zinslaufzeit ihres aktuellen Investments hinaus“, erklärt Sven Jessen, Geschäftsführer der reconcept consulting GmbH.



Der reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897) hat ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Der Nettoemissionserlös aus dem Zeichnungsangebot wird zur Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebes sowie für die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe und den Ausbau ihrer Projektentwicklung verwendet werden. Im Fokus der Investitionen stehen dabei vor allem Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie in Kanada. Darüber hinaus soll auch die Windpark-Projektpipeline in Finnland weiterentwickelt und ausgebaut werden.



Der reconcept Green Bond III wird voraussichtlich am 3. März 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Interessierte Anleger können den neuen reconcept Green Bond III weiterhin direkt über reconcept unter www.reconcept.de/ir zeichnen.



www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.

Foto: © reconcept