Die Schaeffler AG hat eine Unter­nehmens­anleihe mit einem Volumen von 850 Mio. Euro erfolgreich bei inter­nationalen Investoren platziert.



Die Emission besteht aus einer Euro-Anleihe in Höhe von 850 Mio. Euro mit einer Verzinsung von 4,50% p.a. und einer Laufzeit bis zum Jahr 2030.



Die Platzierung der Anleihe erfolgte unter dem aktuellen Debt-Issuance-Programm von Schaeffler und dient der Refinanzierung des Erwerbs der Aktien der Vitesco Technologies Group AG und der weiteren Optimierung der Finanzierungsstruktur der Schaeffler AG.



Claus Bauer, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG, sagte: „Mit der jüngsten Anleiheemission ist es uns gelungen, die Finanzierungsstruktur von Schaeffler weiter zu optimieren. Der gesamte Erwerb an Vitesco-Aktien ist nunmehr langfristig ausfinanziert. Damit ist ein weiterer Meilenstein der Transaktion erfolgreich gemeistert.“



Die Ausgabe der neuen Anleihe ist für den 28. März 2024 vorgesehen. Die Anleihe wird am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notiert. Als Aktive Joint Bookrunner für die Platzierung der Anleihe agierten BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup und Deutsche Bank, die bereits den Syndizierungsprozess für die Brückenfinanzierung und die Emission der Anleihen im Januar 2024 zur Finanzierung des Erwerbs der Vitesco-Aktien unter dem öffentlichen Erwerbsangebot begleitet hatten.



www.fixed-income.org

Foto: Claus Bauer © Schaeffler