Starke Daten der US-Wirtschaft werfen neue Fragen zur zukünftigen Zinspolitik auf

• Renditen 10-jähriger US-Anleihen ziehen nach Arbeitsmarktbericht an• Starker US-Arbeitsmarkt dürfte zukünftige Geldpolitik der Fed beeinflussen• Weitere große Leitzinssenkung unwahrscheinlich - Experten bringen sogar Zinsanstieg ins Spiel

Die Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg am 7. Oktober erstmals seit August wieder über die die Marke von vier Prozent, die laut "MarketWatch" für eine gesunde Wirtschaft steht. Auch die Rendite für Papiere mit zweijähriger Laufzeit kletterte über diese Schwelle. Den Grund für den Anstieg lieferten überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten. So war der Beschäftigungszuwachs außerhalb der Landwirtschaft im September mit 254.000 neuen Stellen unerwartet stark ausgefallen. Laut "FORTUNE" sei dies sogar das schnellste Stellenwachstum seit sechs Monaten gewesen, das zudem noch von einer sinkenden Arbeitslosigkeit und höheren Löhnen begleitet wurde. Insgesamt signalisierten die Zahlen eine unerwartete Stärke der US-Wirtschaft - und ließen Anleger ihre Erwartungen an die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed überdenken sowie ihre Anleihenportfolios entsprechend umschichten.

US-Arbeitsmarkt boomt - Was bedeutet das für die Zinspolitik der Fed?

Die starke Entwicklung des US-Arbeitsmarktes im September führte zu Spekulationen unter Anlegern, dass die Fed womöglich weniger Spielraum für Zinssenkungen haben könnte als bislang angenommen, was die Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen nach oben trieb. "Die Aussichten auf ein 'No-Landing'-Ergebnis in Bezug auf die US-Wirtschaft haben sich nach dem starken Arbeitsmarktbericht verbessert und es lässt sich intuitiv daraus schließen, dass die Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich kurzfristiger Zinssenkungen durch die Fed deutlich zurückgeschraubt haben", kommentierten die Strategen Ian Lyngen und Vail Hartman von BMO Capital Markets laut "MarketWatch". Ein "No-Landing"-Szenario beschreibt dabei eine Situation, in der die US-Wirtschaft nicht nur eine Rezession vermeiden kann, sondern sogar wächst, wodurch inflationäre Faktoren bestehen bleiben und die Federal Reserve kaum Spielraum für Zinssenkungen hat.

Wie "MarketWatch" berichtet, stieg zusammen mit den Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen auch die vom Markt implizierte Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkungspause durch die Fed im November von zuvor 2,6 Prozent auf 14 Prozent. Auch laut den BMO-Strategen würden die Marktteilnehmer nun davon ausgehen, dass der Weg zu tieferen US-Zinsen nicht stabil verlaufen, sondern es irgendwann zu einer Pause bei den Zinssenkungen durch die Fed kommen werde. Die meisten Marktteilnehmer würden laut "MarketWatch" allerdings immer noch weitere Senkungen der US-Leitzinsen im November und Dezember um jeweils 25 Basispunkte erwarten - allerdings sei die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem weiteren großen Zinssenkungsschritt von 50 Basispunkten kommen werde, durch die Arbeitsmarktdaten drastisch gesunken. "Eine Senkung um 50 Basispunkte dürfte jetzt außer Frage stehen", sagte auch Tracy Chen, Portfoliomanagerin bei Brandywine Global Investment Management, laut "FORTUNE".

Muss die Fed die Leitzinsen in naher Zukunft bereits wieder anheben?