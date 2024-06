Der staatliche nor­wegische Energie­konzern Statkraft, Oslo, hat im Rahmen seines EMTN-Programms (Euro Medium Term Note) unbesicherte Green Bonds in NOK und SEK begeben. Statkraft setzt bei der Stromproduktion vorwiegend auf Wasserkraft.



Die Transaktion hat drei Tranchen:



▪ 750 Mio. SEK (ca. 66,3 Mio. Euro), unsecured, Laufzeit 4 Jahre, Floater, 3-Monats-Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) +0,53% p.a. (3M Stibor aktuell bei 3,75%)

▪ 500 Mio. SEK (ca. 44,2 Mio. Euro), unsecured, Laufzeit 4 Jahre, fester Kupon: 3,398% p.a.

▪ 3.750 Mio. NOK (ca. 327 Mio. Euro), unsecured, Laufzeit 10 Jahre, fester Kupon: 4,50% p.a.



Die Transaktion war nach Angaben in Statkaft deutlich überzeichnet. Der Emissionserlös aus der Anleiheemission wird zur Finanzierung von förderungswürdigen Projekten gemäß Statkrafts Green Finance Framework verwendet.



Valuta: 14. Juni 2024. Statkraft wird die Notierung der auf NOK lautenden grünen Anleihen an der Osloer Börse und die Notierung der auf SEK lautenden grünen Anleihen an der Euronext Dublin beantragen.



Statkraft wird von S&P mit A und von Fitch mit A- gerated.



Danske Bank, DNB Markets, Handelsbanken und SEB fungierten als Joint Bookrunners bei der Anleiheemission.



Foto:© Statkraft