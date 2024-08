Die Märkte machen am Montag weiter, wo sie am Freitag aufgehört haben. Wo wird es enden? In Kürze:



• Das Wochen­ende hat keine Ent­span­nung an den Märkten gebracht. Angesichts des Anstiegs des Volatilitätsindex VIX auf Werte von zeitweise über 60 erwarten wir anhaltende Volatilität.



• Haupturs­achen für die heutigen Markt­bewegungen scheinen die schwachen Wirtschafts­daten, der starke Anstieg des japanischen Yen und die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten sowie der Stimmungswechsel der Anleger zu sein.



• Obwohl die hohen Zinssätze endlich den beabsichtigten Effekt einer Verlangsamung der US-Wirtschaft gezeigt haben, rechnen wir nicht mit einer sofortigen Zinssenkung durch die Federal Reserve. Außerdem halten wir einen ausgewachsenen Bärenmarkt für unwahrscheinlich.



