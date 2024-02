Der europäische ETF-Anbieter Tabula Investment Management Limited hat einen neuen ETF aufgelegt, der internationalen Anlegern einen liquiden Zugang zu indischen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating bietet.



Der Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF (Bloomberg: TIND LN) bietet Anlegern ein effizientes Instrument für den Zugang zur fünftgrößten und einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Der ETF, der eine aktuelle Rendite von 7,1% bietet, investiert ausschließlich in auf indische Rupien (INR) lautende Staatsanleihen, die von der indischen Zentralbank (Reserve Bank of India) ausgegeben werden. Der Tabula-Fonds zielt darauf ab, den FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped Index abzubilden, der sich auf das 0,5-5-jährige Marktsegment konzentriert und Anleihen mit langer Laufzeit ausschließt, deren Rendite-Pickup begrenzt ist.



Indien ist derzeit von den führenden Indizes für Schwellenländeranleihen ausgeschlossen. In diesem Sommer wird sich das ändern, denn JP Morgan hat angekündigt, Indien in seinen weithin beachteten Index für Staatsanleihen der Schwellenländer aufzunehmen. Die daraus resultierenden Kapitalzuflüsse dürften sich strukturell positiv auf die INR, die indischen Anleihekurse und die Wirtschaft insgesamt auswirken.



"Indien ist eines der größten und am schnellsten wachsenden Länder", sagt Tabula-CEO Michael John Lytle. "Es verfügt über ein Investment-Grade-Rating und einen liquiden und transparenten Anleihemarkt. Bis vor kurzem war der Markt für Staatsanleihen jedoch schwer zugänglich und ausländische Investitionen waren begrenzt. Diese Beschränkungen wurden 2020 mit der Einführung von FAR-Anleihen (Fully Accessible Route") gelockert, die ausländischen Investoren offenstehen. FAR-Anleihen machen bereits mehr als 20 % dieses 1,1 Mrd. USD schweren Marktes aus und umfassen alle Neuemissionen von Anleihen mit 5, 10 und 30 Jahren Laufzeit. TIND bietet europäischen Anlegern einen liquiden und transparenten Zugang zum attraktivsten Segment des Marktes mit kurzer Laufzeit.



Stefan Garcia, Chief Commercial Officer bei Tabula Investment Management, sagte: "Da indische Staatsanleihen im Sommer in die globalen Indizes für Schwellenländeranleihen aufgenommen werden, werden in den nächsten 18 Monaten Zuflüsse von über 35 Mrd. USD erwartet. Unser neuester ETF bietet eine hocheffiziente, liquide und transparente Möglichkeit, sowohl an der Wachstumsstory Indiens als auch an der Welle der erwarteten Kapitalzuflüsse im Vorfeld der Aufnahme des Landes in den EM-Index zu partizipieren."



Der Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration Strategy ETF wird in ein Portfolio von Anleihen investieren, das die Zusammensetzung des FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped Index (CFIIFSDU Index) widerspiegelt. Der Index konzentriert sich auf INR-denominierte Anleihen, die Investment Grade sind. Der Index verfügt über einen strikten Liquiditätsfilter mit einer Mindestanforderung bzgl. des ausstehenden Nominalwerts von mindestens 250 Mrd. INR (3 Mrd. USD). Der Index hat eine maximale Gewichtung von 25% pro Anleihe, und die Mindestanzahl der Anleihen im Index beträgt sechs.



Der Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration Strategy ETF ist an der London Stock Exchange gelistet und hat eine Gesamtkostenquote von 0,39%.



Eckdaten des Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF

Basiswährung: USD

Handelswährung: USD

Börse: London Stock Exchange

TER: 0,39%

ISIN: IE000061JZE2

Ticker: TIND LN

Index: FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped Index

Index Ticker: CFIIFSDU Index



