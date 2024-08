Die TAG Immobilien AG hat eine unbe­sicherte, fest­ver­zins­liche Unter­nehmens­anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren, wird mit einem Kupon von 4,25% p.a. verzinst und wurde insti­tu­tionellen Inves­toren unter dem in der letzten Woche ver­öffent­lichten Debt Issuance Programm der TAG zum Kauf angeboten. Die Emission war in der Spitze nahezu 5-fach überzeichnet, dies belegt das starke Investoren­interesse am Geschäftsmodell der TAG.



„Die erfolgreiche Platzierung unserer Unternehmensanleihe ist ein wichtiger Schritt in die Diversifizierung unserer Finanzierungsquellen. Die Erlöse werden wir zum einen für weiteres Wachstum unserer polnischen Vermietungsbestände einsetzen, zum anderen können wir die Mittel auch für zukünftige Refinanzierungen verwenden. Zudem stärkt die erfolgreiche Anleiheemission unsere beiden Investmentgrade Ratings, indem wir verstärkt auf unbesicherte Instrumente zurückgreifen. Insofern freuen wir uns sehr über das große Interesse der Investoren an der Anleihe und das in die TAG gesetzte Vertrauen,“ kommentiert Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG.



Die Transaktion wurde von BofA Securities, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Société Générale als Joint Bookrunner begleitet.



www.fixed-income.org

Foto: © TAG Immobilien AG