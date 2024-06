The Platform Group AG (TPG, WKN A2QEFA, ISIN DE000A2QEFA1), ein führendes Software-Unternehmen für Plattform­lösungen, plant eine Unternehmens­anleihe. Die Unternehmensanleihe 2024/2028 (WKN A383EW, ISIN NO0013256834) ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond) und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Das Zielvolumen liegt bei bis zu EUR 25 Mio. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 8 % und 9 % liegen und halbjährlich nachträglich gezahlt. Der endgültige Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und mitgeteilt werden. Es ist vorgesehen, den Emissionserlös für weitere Unternehmensakquisitionen, zur teilweisen Rückführung von bestehender Verschuldung, für Investitionen in die TPG Software-Plattform sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.



Der Wertpapierprospekt wurde heute durch die zuständige Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt.



Dr. Dominik Benner, CEO von The Platform Group AG: „Das Jahr 2024 läuft sehr positiv und wir haben die Möglichkeit, im aktuellen Marktumfeld gezielt sehr gute Unternehmen zu erwerben, die profitabel sind und exzellent zur TPG passen. Derzeit haben wir zahlreiche weitere Übernahmeziele in der Prüfung. Den Großteil der Anleihe werden wir entsprechend für die Unternehmenskäufe verwenden, neben Barmitteln der Gesellschaft.“



Zeichnung möglich ab 26. Juni 2024



Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt voraussichtlich am 26. Juni 2024 und endet am 03. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums). Die Anleihe hat einen Nennbetrag von 1.000 Euro. Die Mindestzeichnungssumme im Rahmen des öffentlichen Angebots liegt bei 1.000 Euro.



Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager, sowie bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.



Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekts steht zum Download unter corporate.the-platform-group.com/de/ in der Rubrik „Anleihe“ und unter www.luxse.com zur Verfügung.



Starkes Wachstum mit Übernahmen und Beteiligungen



Die The Platform Group ist mit Softwarelösungen für den Online-Handel in einer Vielzahl von Branchen aktiv und gehört zu den führenden Plattform-Unternehmen in Europa. Das Unternehmen betreibt 23 Plattformen in 21 unterschiedlichen Branchen. Mit diesen Software-Lösungen können angebundene Partner, in der Regel handelt es sich um Händler und Hersteller, ihre Produkte gleichzeitig auf mehr als 50 Online-Kanälen einstellen. TPG deckt damit sämtliche Leistungen ab: Vom Content über das Pricing bis hin zur Lieferung und Verzollung. Im vergangenen Jahr wurden so über 6 Mio. Bestellungen realisiert.



Das Unternehmen erzielte mit seinen 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 einen pro-forma Umsatz (fortgeführte Aktivitäten) von 440,8 Mio. Euro (2022: 387,4 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA (pro-forma, fortgeführte Aktivitäten) lag bei 22,6 Mio. Euro (2022: 11,9 Mio. Euro). Das Eigenkapital lag zum 31. Dezember 2023 bei 81,6 Mio. Euro, nach 47,1 Mio. Euro zum Ende des Vergleichszeitraums.



Im traditionell schwächeren ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahr 2024 auf 107,9 Mio. Euro (Q1 2023 pro-forma: 84,2 Mio. Euro). Das EBITDA lag bei 16,7 Mio. Euro (Q1 2023 pro-forma: 13,3 Mio. Euro). Im Gesamtjahr 2024 soll sich der Nettoumsatz auf voraussichtlich 480 bis 500 Mio. Euro erhöhen. Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung sowie der Wirkung des umgesetzten Kosten- und Effizienzprogramms rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 mit einer weiteren Steigerung des bereinigten EBITDA auf 26 bis 30 Mio. Euro.



Anlässlich des Kapitalmarkttages am 11. Juni 2024 hat das Unternehmen vor dem Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung, der Wirksamkeit des Kosten- und Effizienzprogrammes und der vorgenommenen Akquisitionen seit Januar 2024 die Prognose für die mittelfristige Planung erhöht. Demzufolge erwartet der Vorstand der The Platform Group AG für das Geschäftsjahr 2025 ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 1,1 Mrd. Euro (vorherige Prognose: 1,0 Mrd. Euro), einen Umsatz von mind. 550 Mio. Euro (erstmalige Bekanntgabe) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 7% und 10% (unverändert zur Prognose) erreichen zu können. Zudem werde mittelfristig ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 (unverändert) angestrebt. Der Verschuldungsgrad ist dabei als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) definiert.



Dr. Dominik Benner weiter: „Bisher konnten Aktionäre schon unmittelbar an unserer Erfolgsgeschichte partizipieren. Mit unserer ersten Unternehmensanleihe sprechen wir nun auch gezielt Fremdkapitalgeber an und bieten ihnen Zugang zu unserem Geschäftsmodell. Mit dem Nordic Bond Format können wir dabei gleichermaßen Investoren in Deutschland, in den skandinavischen Ländern als auch im sonstigen europäischen Ausland ansprechen.“



