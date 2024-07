Die Nachfrage nach der ersten Unter­nehmens­anleihe der The Platform Group AG, einem führenden Software-Unter­nehmen für Plattf­orm­lösungen, hat die Erwartungen des Unter­nehmens übertroffen. Die Unter­nehmens­anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013256834, WKN A383EW) stieß bei insti­tutionellen Investoren im In- und Ausland auf reges Interesse und wurde überzeichnet.



Infolge der großen Nachfrage hatte das Unternehmen das Zeichnungsende auf den 1. Juli 2024 vorgezogen und das Platzierungsvolumen auf 30 Mio. Euro begrenzt. Das Angebot bestand aus einem öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse sowie einer Privatplatzierung. Die Unternehmensanleihe 2024/2028 ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond) und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Der endgültige Zinssatz wurde am Ende der Angebotsfrist auf 8,875% p.a. festgelegt und wird halbjährlich nachträglich gezahlt.



Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse erfolgten Orders bis zu 3.000 Euro wurden voll zugeteilt, Zeichnungen ab 4.000 Euro wurden jeweils mit circa 80% zugeteilt. Ausgabe- und Valutatag ist der 11. Juli 2024. An diesem Tag erfolgt die reguläre Einbeziehung der Anleihe 2024/2028 in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board). Ein Handel per Erscheinen im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich ab dem 2. Juli 2024 ermöglicht. Darüber hinaus ist die Einbeziehung der Schuldverschreibungen im Nordic ABM der Osloer Börse innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.



Reinhard Hetkamp, CFO von The Platform Group AG: „Das starke Interesse von Investoren aus dem In- und Ausland an unserer ersten Unternehmensanleihe und die deutliche Überzeichnung zeigen uns, dass unser Geschäftsmodell positiv wahrgenommen wird und Investoren überzeugt. Die Orderbücher zur Anleihe wurden nun geschlossen. Vor dem Hintergrund der attraktiven Marktchancen sehen wir gute Chancen, das Jahr 2024 sehr positiv zu gestalten und gute Targets in profitablen Nischen zu übernehmen.“



Die Transaktion wurde begleitet durch Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager, bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch CROSS ALLIANCE communication als Kommunikationsberater.



Einen ausführlichen Check der The Platform Group-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:

www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“.

Eckdaten The Platform Group-Anleihe

Emittent The Platform Group AG Status unbesichert Kupon 8,875% p.a. Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 26.06.-01.07.2024 Valuta 11.07.2024 Laufzeit 11.07.2028 Zielvolumen 30 Mio. Euro WKN / ISIN A383EW / NO0013256834 Stückelung 1.000 Euro Anwendbares Recht norwegisches Recht Listing Open Market Frankfurt und Nordic ABM Börse Oslo Lead Manager Pareto Securities Trustee Nordic Trustee AS Financial Advisors bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland Internet /

Wertpapierprospekt corporate.the-platform-group.com/de/