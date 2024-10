Die UBM Development AG strebt die Emission einer weiteren Grünen Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2024-2029), einer Verzin­sung von 7,00% p.a. und einer Stückelung von 500 Euro an. Das Emissions­volumen des UBM Green Bond 2024-2029 (Grüne Anleihe 2024) soll bis zu 100 Mio. Euro betragen, mit der Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu 150 Mio. Euro, und wird sich insbesondere nach der Annahmequote des Umtauschangebots, das sich sowohl auf die UBM-Anleihe 2019-2025 als auch die UBM-Anleihe 2021-2026 bezieht (Umtauschangebot), richten. Nach Abschluss des Umtauschangebots am 15.10.2024 sollen Teilschuldverschreibungen der Grüne Anleihe 2024 (2024 UBM-Teilschuld­verschreibungen) im verbleibenden Ausmaß des Gesamtnominales in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden (Bar-Zeichnungsangebot). Interessierte Anleger können die 2024 UBM-Teilschuldverschreibungen in der Zeit von 16.10.2024 bis 22.10.2024 zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung vorbehalten bleibt. Der Re-Offer Preis wird in der Spanne zwischen 98% und 100% des Nennbetrags der 2024 UBM-Teilschuldverschreibungen liegen und wird von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern unter Berücksichtigung der dann vorherrschenden Marktgegebenheiten nach dem Ende des Umtauschangebots festgelegt und vor Beginn des Bar-Zeichnungsangebots veröffentlicht werden.



Die Emittentin plant den Netto-Emissionserlös für die vollständige oder teilweise Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer oder bestehender geeigneter grüner Projekte in Übereinstimmung mit dem UBM Green Finance Framework, welches auf der Website unter www.ubm-development.com/de/green-finance/ veröffentlicht ist, zu verwenden. Geplanter Valutatag ist der 29.10.2024.



Die Notierung der Grünen Anleihe 2024 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.



Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Billigung eines Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde.



Foto: UBM Vorstand © Philipp Horak-