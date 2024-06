Unternehmensanleihen erfreuen sich aktuell hoher Nachfrage. Aufgrund eines gesunden Umfelds ist trotz bereits teurer Spreads keine Trendumkehr zu befürchten.



In Kürze:



• Seit nunmehr eineinhalb Jahren befinden sich die Spreads von Investment-Grade-Unternehmensanleihen im Rückwärtsgang – und auch die durch die politische Situation in Frankreich ausgelösten jüngsten Schwankungen sollten sich perspektivisch beruhigen.



• Während die bereits eher engen Spreads zu Staatsanleihen das Marktsegment teuer erscheinen lassen, stehen die hohen Renditen für eine anhaltende Attraktivität.



• Günstigere Finanzierungskonditionen in Euro haben zu einer Renaissance so genannter Reverse Yankees gesorgt.



