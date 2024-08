NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,47 Prozent auf 113,55 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere lag bei 3,85 Prozent.

Die Erholung am US-Aktienmarkt nach den jüngsten Turbulenzen belastete die Festverzinslichen merklich. Bereits am Montag hatte eine Trendwende am US-Anleihemarkt eingesetzt. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus dem Dienstleistungssektor hatten die Konjunktursorgen gedämpft. Am Dienstag wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Händler gehen jedoch davon aus, dass die Unsicherheit hoch bleibt.

Vor allem die US-Notenbank Fed steht im Blick der Märkte. Die nächste Zinsentscheidung steht allerdings erst Mitte September an. An den Märkten wird zunehmend erwartet, dass es dann zu einer Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte kommen wird./jsl/he